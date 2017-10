Fisurile anale, "boala dureroasă" de care constănţenii pot scăpa la On Clinic

Fisurile anale, "boala dureroasă" de care constănțenii pot scăpa la On Clinic

Sănătatea nu ține cont de perioada anului în care se află pacientul și nici de disponibilitatea acestuia de a ajunge în cabinetul medicului. Un astfel de exemplu poate viza și problemele de natură proctologică, despre care medicii susțin că nu suportă amânare.Constănțenii care suferă din cauza hemoroizilor sau a fisurilor anale, însă se tem să ajungă la medic, pot beneficia, până la finalul acestui an, de campania desfășurată în cadrul On Clinic Constanța. Fiind considerate „o problemă dureroasă”, fisurile anale fac viața pacienților un coșmar, iar alimentația bogată în grăsimi din perioada sărbătorilor de iarnă înrăutățește și mai tare problema de sănătate. De altfel, orice amânare poate costa foarte scump, pacientul ajungând mult mai rapid la agravarea bolii și la complicații. Fisura anală este o boală în sine, dar poate apărea ca efect al bolii hemoroidale care se manifestă printr-o rană la nivelul anusului. Simptomul dominant al acestei afecțiuni este durerea care apare după un interval de 10-15 minute de când pacientul a avut scaun și poate să dureze și o oră în cazul în care este în fază incipientă sau durerea devine permanentă în cazul suprainfectării.„Problema poate fi rezolvată atâta vreme cât pacientul ajunge la medic în stadiul incipient. Orice întârziere a tratamentului duce bolnavul direct pe masa de operație. Pentru a veni în întâmpinarea pacienților care au astfel de probleme, clinica Proctoline Constanța oferă, în perioada sărbătorilor, extra-reduceri la pachetul de tratamente nechirurgicale pentru hemoroizi și fisuri anale. Aceștia pot beneficia de 25% reducere la pachetul de tratament proctologic, iar pensionarii au o reducere de 40%, în baza cuponului de pensie (copie cupon) până pe data de 31 decembrie 2014”, a precizat Aura Manole, managerul On Clinic Constanța.Cum se stabilește tratamentul Diagnosticarea acestei afecțiuni se realizează pe baza simptomelor pe care pacientul i le descrie medicului. În cazul în care durerile resimțite de bolnav nu sunt prea puternice, medicul specialist va utiliza anuscopia, o metodă de vizualizare a ulcerației, adică a fisurii. Pe de altă parte, tratamentul se personalizează în funcție de stadiul bolii. „În cadrul Proctoline, pacienții pot beneficia de o serie de tratamente adecvate în funcție de posibilitățile bolnavului și de stadiul în care este diagnosticată boala. Unul dintre aceste tratamente utilizează toxina botulinică, substanță ce ajută la vindecare. În ultimă instanță, dacă tratamentele de primă instanță nu aduc rezultatele scontate, pacienții ajung la metoda chirurgicală”, a completat managerul On Clinic. Pentru programări, pacienții au la dispoziție numerele de telefon 0241.548463 sau 0726.676750.