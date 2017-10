Fisticul - sursă de sănătate

Ştire online publicată Luni, 21 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fisticul nu ar trebui să lipsească din alimentație, căci substanțele din componența sa au un efect benefic asupra stării de sănătate, se arată în mai multe studii. r Protejează de cancer - O echipă de cercetători de la Universitatea Texas a demonstrat că fisticul reduce riscul de cancer pulmonar. Oamenii de știință au „hrănit” un grup de voluntari cu 68 de grame de fistic crud, zilnic. Rezultatul a fost creșterea nivelului de gama-tocoferol (substanță care protejează de cancer). „Fisticul este unul dintre alimentele bune pentru sănătatea noastră, iar consumat zilnic poate să reducă riscul de cancer pulmonar fără să-și pună amprenta asupra greutății cor-porale”, a susținut coordonatorul studiului. r „Scut” pentru o inimă sănătoasă - o serie de cercetări au arătat că fisticul are rol în scăderea nivelului de colesterol „rău” și în asigurarea unui aport optim de antioxidanți, elemente nutritive care reduc riscul apariției bolilor cardiovasculare. r Tranzit intestinal îmbunătățit - fisticul are, de asemenea, un rol însemnat în controlarea apetitului alimentar, dat fiind conținutul ridicat în fibre. Specialiștii spun că fisticul are de două ori mai multe fibre decât nucile și aproximativ același conținut de fibre precum o porție de fulgi de ovăz, prin urmare având capacitatea de a îmbunătăți tranzitul intestinal. r Menține sănătatea ochilor - spre deosebire de alte fructe oleaginoase, fisticul conține două substanțe importante pentru sănătatea ochilor, respectiv luteina și zeaxantina - doi antioxidanți care reduc riscul de a dezvolta degenerescența maculară, principala cauză care duce la orbire.