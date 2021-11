Ficatul gras se tratează și cu ajutorul fructelor

Conform datelor oferite de Institutul Național de Diabet și Boli Digestive și Renale, modificările obiceiurilor alimentare pot ajuta la ameliorarea simptomelor ficatului gras. Printre principalele recomandări se numără limitarea consumului de grăsimi, deoarece acestea oferă multe calorii și contribuie la creșterea în greutate, unul dintre factorii de risc pentru apariția ficatului gras. Aceeași instituție subliniază faptul că, în mod ideal, ar trebui să consumați mai multe alimente cu un indice glicemic scăzut, cum ar fi legumele, fructele și cerealele integrale. De exemplu, lămâia este bogată în vitamina C și acid citric și are proprietăți antioxidante. În plus, poate ajuta la protejarea ficatului de leziunile provocate de alcool. De asemenea, para este un fruct care pot favoriza regularizarea funcției intestinale, luptând astfel împotriva constipației.





Primul tip, ficatul gras simplu, este cel mai frecvent. Cu o dietă adecvată, situația se poate îmbunătăți, limitând aportul de sare și zahăr, precum și consumând mai multe fructe și legume. În plus, exercițiile fizice vă vor ajuta să slăbiți și să reduceți grăsimile din ficat.