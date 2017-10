Fibromul uterin - când este nevoie de operaţie?

Fibromul uterin - când este nevoie de operație?

O confuzie frecventă pe care o fac femeile este cea între fibrom uterin și cancer. Este o greșeală, a subliniat dr. Mihaela Anca Dobre, medic primar obstetrică-ginecologie. „Confuzia apare din cauza terminologiei medicale: tumora poate să fie benignă sau malignă. Dar femeile aud «tumoră» și o asociază imediat cu malignitatea, ceea ce nu este așa. Fibromul este o formațiune tumorală benignă“, a explicat medicul.Fie că este vorba despre un singur nodul fibromatos sau de mai mulți în uter, se impune consultarea unui specialist, căci poate avea urmări asupra organismului.„În funcție de poziție, fibromul poate să modifice menstruația, de exemplu, care poate să fie abundentă sau îndelungată, iar femeia să devină anemică”, a explicat dr. Mihaela Anca Dobre.Medicul va stabili modalitatea terapeutică - medicamentoasă sau intervenție chirurgicală - , după consultarea pacientei, în funcție de poziționarea fibromului, de dimensiune, de numărul acestora, dar și de vârsta pacientei.„Fibroamele de pe exteriorul peretelui uterin sunt cel mai ușor de scos; cu cât sunt mai aproape de cavitatea uterină, intervenția este mai dificilă. Iar vârsta este un factor care ne spune dacă putem să facem o intervenție radicală sau nu, căci se poate ajunge și la histerectomie (extirparea uterului) - de exemplu, în cazul uterului fibromatos, când sângerările nu pot fi stăpânite altfel. Din fericire, în prezent există și metode conserva-toare. De exemplu, există dispozitive intrauterine, niște cip-uri, care eliberează progesteron pentru echilibrarea balanței. Pentru că fibromul apare întrucât organismul secretă mai mult estrogen decât are nevoie. În acest mod, se urmărește protejarea uterului, căci fibromul nu mai crește”, a precizat specialistul.Ce efecte are histerectomiaExistă prejudecăți potrivit cărora o femeie care are uterul scos nu va mai putea avea relații sexuale ca înainte. Integritatea femeii nu este însă afectată de această intervenție, punctează medicul.„Există această percepție, atât a femeilor, cât și a bărbaților, că, dacă i s-a scos uterul, nu mai poate avea relații sexuale. Dar ei nu vin la consultații, pentru a li se explica. O femeie cu histerectomie poate avea o viață de cuplu mai bună ca înainte. Mi s-a întâmplat ca femeile să-mi ceară bilet dublu post operator, adică să nu știe soțul că este histerectomizată. Este o problemă de cultură și de voință”, mai spune medicul.Cum rezolvăm problema menstruațieiPentru a nu lăsa fibromul să se mărească și pentru a rezolva problema menstruațiilor abundente, medicul vorbește despre un dispozitiv care vine să echilibreze balanța.„Mirena este un dispozitiv de forma unui sterilet, un medicament care protejează fibromul. Acesta micșorează menstruațiile și nu lasă fibromul să crească. Acest dispozitiv este setat pentru cinci ani, iar costul lui este de 500 de lei.La tinere, se poate implanta un dispo-zitiv cu un gramaj mai mic, pentru o pe-rioadă de trei ani”, a completat medicul.