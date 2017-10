Fibromialgia provoacă dureri în tot corpul

Cunoscută ca o afecțiune cronică, ale cărei cauze rămân, deocamdată, o himeră, fibromialgia se manifestă prin dureri în tot corpul, dureri musculare, de cap, stare de oboseală, tulburări de somn, hipersensibilitate. Potrivit statisticilor, această afecțiune este prezentă la circa 2-4 % din populația generală, în mod special la femei, și apare în special la vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, dar poate fi întâlnită chiar și la copii – ne-a explicat Roxana Mihale, medic reumatolog. „Afecțiunea în sine nu face rău mușchilor, articulațiilor sau organelor, dar dacă nu este controlată, resimți o stare depresivă, ai probleme mari cu somnul sau ai senzația că ești lipsit de vlagă. Aceste simptome sunt suficiente pentru a crea un mare disconfort atât vieții de familie, cât și celei profesionale. Însă cu tratament, te poți reîntoarce la muncă și la activitățile zilnice destul de repede” – a precizat specialistul. Cauze Deși cauza propriu-zisă a apariției fibromialgiei nu se cunoaște, unii specialiști sunt de părere că ea apare la persoanele cu celule nervoase sensibile, pe când alții susțin că poate fi urmarea unor traume provocate de întâmplări nefericite din viață, precum accidentele, decesele, bolile grave etc. „Nu este exclus ca acest gen de dureri să apară și în urma unei infecții virale sau a unei perioade de stres maxim. De unde și concluzia cercetătorilor că afecțiunea are la bază o componentă psihică manifestată prin perceperea exagerată a durerii. Un lucru este cert: fibromialgia apare la persoanele foarte sensibile la senzația de durere, depresive sau anxioase, motiv pentru care este considerată un sindrom al sensibilității la nivel central” – ne-a mai spus dr. Roxana Mihale. Simptome Indiscutabil, simptomul de bază al fibromialgiei este durerea musculară (de spate sau de gât). De asemenea, există zone ale corpului cu hipersensibilitate acută. După ce se… instalează, afecțiunea cauzează tulburări serioase de somn și oboseală accentuată. În proporție mai mică apar și dureri de cap, dureri matinale difuze, precum și sindromul colonului iritat. Chiar dacă nu poate fi vindecată total, această afecțiune poate fi ameliorată astfel încât persoana afectată să poată avea, pe parcursul vieții, și perioade fără nici o durere. În condiții de umezeală accentuată și stres maxim, însă, durerile vor reveni și vor fi tot mai puternice. De asemenea, specialistul a subliniat că este foarte important ca diagnosticul să fie pus de către medicul reumatolog, care dispune de metodele necesare de testare a pacientului, căci afecțiunea poate fi ușor confundată cu reumatismul. Tratament Fibromialgia poate fi ținută sub control cu exerciții fizice regulate, dar și prin găsirea celor mai eficiente forme de combatere a stresului - a subliniat dr. Roxana Mihale, care atenționează că somnul liniștit este extrem de important în această situație delicată: „Dacă simptomele deranjează foarte tare, medicul prescrie și tratament medicamentos. La unele persoane, terapiile pe bază de masaj, acupunctură și diverse alte tehnici de relaxare fac miracole” – a concluzionat specialistul, care atrage atenția că semnele acestei afecțiuni nu trebuie bagatelizate, dacă dorim să avem o viață cu adevărat… confortabilă.