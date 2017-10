Fibrele alimentare

Datorita celulozei, mucilagiilor, pectinei si ligninei, fibrele alimentare, chiar daca nu au o valoare energetica pregnanta, joaca un rol foarte mare in digestie, asigurand un tranzit intestinal bun (in lipsa acestuia aparand cazurile de constipatie). Sunt foarte bogate in oligoelemente (cu rol de catalizator in organism), vitamine si saruri minerale. Previn arterioscleroza, datorita puterii de a impiedica absorbtia pe cale digestiva a lipidelor, scrie csid.ro.