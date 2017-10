FERVEX, RETRAS de pe piaţă! Farmaciştii constănţeni ŞOCHEAZĂ: "DOAR NU O SĂ MURIŢI..."

2

Informatia este FALSA

OK , sunteti in cautare de teribilism si stiri menita sa aduca panica in rândul populatiei (si asa la pamant cu moralul) ! Intrebarea mea este ; DECE nu va informati inainte sa scrieti asa enormitati ? Retragerea Fervexului nu vizeaza DECAT UN LOT si nu totalitatea gamei acestui produs -> http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Mucomyst-200-mg-poudre-pour-solution-buvable-en-sachet-boite-de-18-sachets-et-Mucomyst-200-mg-5-ml-poudre-pour-suspension-buvable-boite-de-1-flacon-de-120-ml-en-verre-BMS-Rappel-de-lots Pentru cei afectati / interesati si care nu citesc franceza => GOOGLE TRANSLATE