Fertilizarea in vitro aduce pe lume mai multe fetiţe

Fertilizarea in vitro aduce pe lume mai multe fetițe

Ştire online publicată Miercuri, 02 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu realizat recent de cercetătorii de la Universitatea de Stat Michigan, relatează Reuters, arată că mai puțin de jumătate dintre bebelușii născuți în urma tratamentelor de fertilizare sunt de sex masculin. Specialiștii au observat raportul crescut al nou-născuților de sex feminin în special în cazul tehnicii de injectare intra-citoplasmatice a spermei. Această procedură presupune injectarea spermei în ovul, iar dacă în scurt timp se dezvoltă un embrion, ovulul este transferat în uterul viitoarei mămici. Oamenii de știință spun că încă nu știu care este motivul pentru care vin pe lume mai multe fetițe în urma acestei tehnici. Ei bănuiesc că, dat fiind că procedura este utilizată în special atunci când există probleme de concepție la bărbat, inegalitatea raportului între sexe ar putea fi pus pe seama faptului că sperma unor bărbați ar conține o cantitate mai mare de spermatozoizi „leneși”. La fertilizare in vitro poate apela orice femeie cu o stare de sănătate bună, care nu are boli genetice sau conta-gioase, precum HIV, hepatita B sau C.