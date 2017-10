Fertilizare in vitro gratuită în şase spitale

Fertilizare in vitro gratuită în șase spitale

Ştire online publicată Joi, 16 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Începând de ieri, cuplurile care doresc să acceseze programul național de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul unităților sanitare care îl derulează. Ministerul Sănătății a acreditat șase unități medicale, care au îndeplinit criteriile pentru a derula programul, gratuit, de fertilizare in vitro și embrio-transfer. Este vorba despre Spitalul de Obstetrică Ginecologie „Panait Sârbu” din București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Centrul Medical VIVAMED Brașov, Centrul de Reproducere Umană Asistată Gynatal SRL Timișoara, Centrul de Fertilizare in vitro SC Polisano SRL Sibiu, Centrul Medical Internațional Dacia București.Adresele și contactele unităților incluse în program, documentele necesare dosarelor și criteriile de eligibilitate pot fi găsite pe site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro .„Lista este deschisă. Dacă din cele zece unități sanitare care au aplicat, dar care nu au fost selectate pentru că nu îndeplinesc la această dată toate criteriile, există unele care își vor completa dosarele cu documentele solicitate, atunci vor putea intra în program, în limita fondurilor aprobate cu această destinație. Până atunci, așa cum am promis, începând de astăzi (n.r. ieri) cuplurile pot depune dosarele la sediul unităților sanitare admise”, a declarat Cseke Attila, ministrul Sănătății.Corina APOSTU