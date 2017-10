Fereşte-te de boli cu suc de gutui

Ferește-te de boli cu suc de gutui

Și gutuile au efecte pozitive asupra sănătății organismului nostru. Aceste fructe îmbunătățesc funcția ficatului, sistemul digestiv și ajută la ameliorarea afecțiunilor respiratorii. O singură gutuie conține o cantitate impre-sionantă de vitamine, săruri minerale, carbohidrați și fibre.Astfel, o jumătate de pahar de suc de gutui, consumat de trei ori pe zi este eficient în tratarea insuficienței pancreatice.De asemenea, conform studiilor, coaja de gutui are substanțe antivirale care previn dezvoltarea de microorganisme, responsabile pentru apariția hepatitei A, B și C. Specialiștii recomandă o cură de o lună cu nectar proaspăt de gutui pentru stimularea funcției hepatice.Mai mult, gutuia îmbunătățește digestia și ameliorează diareea, hemoragiile uterine sau hemoroizii, iar gutuile proaspete sunt indicate pentru infecțiile intestinale, inclusiv cele ale colonului inferior. De menționat, însă, faptul că sucul de gutui este contraindicat în caz de constipație. Cele mai potrivite pentru consum sunt gutuile ferme și tari, de culoare galbenă. Acestea se pot introduce în pungi de plastic pentru a fi păstrate la frigider timp de cel mult două luni.