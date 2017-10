Femeile obeze produc mai puţin lapte matern

Femeile obeze produc mai puțin lapte matern

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile obeze produc mai puțin lapte după naștere față de cele cu greutate normală, de aceea nu își hrănesc la sân copiii în perioadele de timp recomandate de medici, iar cercetătorii cred că de vină este un dezechilibru hormonal, potrivit unui studiu danez, citat de Reuters Health. „Este, probabil, un soi de dezechilibru hormonal cel care provoacă lipsa laptelui la scurt timp după naștere la femeile supraponderale, dar nu știm sigur", a spus dr. Jennifer L. Baker de la Spitalul Universitar din Copenhaga, autorul studiului. Ea a adăugat că secreția hormonului prolactină este redusă la femeile obeze, însă acestea pot totuși alăpta cu succes dacă își doresc foarte mult acest lucru. Episoadele de supt repetate și frecvente determină menținerea secreției de prolactină. Nivelul de prolactină scade mai rapid la femeile care nu alăptează, în timp ce la femeile care alăptează cantitatea de prolactina este crescută pentru o perioadă de 18 luni după naștere. Pentru a descoperi mecanismul care determină întreruperea alăptatului la femeile supraponderale la scurt timp după naștere, dr. Baker a monitorizat, timp de 18 luni de la momentul nașterii, 37.459 de femei din Danemarca, ce au născut între anii 1999 și 2002. Cercetarea a relevat că 14,4% dintre femeile obeze au încetat alăptarea la sân a copiilor după numai o săptămână de la naștere, în comparație cu doar 3,5% dintre femeile cu o greutate normală, care au rămas fără lapte pentru alăptat bebelușii. Totuși, cercetătoarea a adăugat că femeile obeze pot să-și mențină lactația dacă nu se descurajează din cauza producției mici de lapte și mențin copilul la sân, astfel încât acest proces să fie stimulat. Medicii consideră că bebelușii trebuie hrăniți cu lapte matern pentru o perioadă de minim trei luni. „Obezitatea maternă este ea însăși un indicator care arată că femeia are nevoie de asistență în plus față de restul femeilor, atât în timpul sarcinii cât și după, inclusiv pentru a-și hrăni cu suc-ces copilul la sân", a precizat dr. Jennifer L. Baker.