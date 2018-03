Femeile din Constanţa pot face gratuit mamografii şi teste Babeş-Papanicolau

Femeile din Constanța pot face gratuit mamografii și teste Babeș-Papanicolau

Timp de aproape o lună de zile, femeile din Constanța pot face gratuit mamografii și teste Babeș-Papanicolau. Testările se desfășoară în cadrul campaniei „Motivi Loves Renașterea” Diagnostic Mobil – Cancer de sân și col uterin, organizată de Fundația Renașterea, cu sprijinul Primăriei Constanța, Motivi și City Park Mall.Campania demarează mâine, pe 8 martie, și are ca scop depistarea precoce a cancerului de sân și a celui de col uterin, precum și informarea populației privind importanța controalelor medicale sunt oferite în Unitatea Movilă de Diagnostic dotată cu un cabine ginecologic și cu unul de radiologie.Unitatea Mobilă de Diagnostic se va afla până pe 6 aprilie 2018, în parcarea City Park Mall din zona lacului Tăbăcărie. Programările se pot face de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00, la numărul de telefon 0799/606.192, care va fi activ începând cu 8 martie. Organizatorii estimează că vor fi efectuate în jur de 200 de mamografii și 400 de teste Babaș-Papanicolau.Campania se desfășoară sub umbrela Coaliției pentru Sănătatea Femeii, parteneriat strategic între ONG-uri și profesioniști din sistemul medical, ce are ca obiective promovarea importanței prevenției și reducerea mortalității asociate și reducerea mortalității asociate cancerelor ginecologice în România.Investigații absolut necesare pentru sănătatea femeilorMamografia constă în examen radiologic al sânului, realizat de tehnicianul radiolog, pentru depistarea cancerului de sân. Mamografia este interpretată de medicul radiolog și poate arăta modificările apărute la nivelul sânului înainte ca femeia sau medicul acesteia să le simtă la palpare. De mamografii pot beneficia femeile care au peste 40 de ani.Testul Babeș-Papanicolau se efectuează pe masa ginecologică și constă în recoltarea, cu ajutorul unei periuțe, a unei probe din colul uterin. Aceasta este prelucrată în laborator, apoi examinată microscopic pentru a se identifica modificările apărute la nivelul celulelor. Existența modificărilor poate indica un stadiu precanceros sau canceros al colului uterin. Această investigație este recomandată tuturor femeilor care și-au început viața sexuală.