FEMEIA CARE VEDE PRIN OAMENI

Ştire online publicată Vineri, 06 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o lume în care viața și moartea dansează împreună valsul suferinței și al răutății, când ai crede că tot ce-ți mai rămâne e să te afunzi în mizerie, o femeie deține instrumentul cu care își poate ajuta semenii. De un sfert de secol, celebra clarvăzătoare Ildiko Balmuș dă ajutor celor lipsiți de orice speranțăO cagulă neagră și nenumărate prosoape. Începe demonstrația „citirii în întuneric”. „După ce-mi voi pune prosoapele, să scrieți, domnișoara, pe o bucățică de hârtie albă un cuvânt. Oricare ar fi el și în orice limbă“, îmi spune răspicat Ildiko. Clarvăzătoarea se leagă strâns, așa încât nici cea mai mică rază de soare să nu pătrundă. Stingem și lumina. Femeia se plimbă din loc în loc într-o liniște ce pare veșnică și preț de câteva minute scoate sunete ciudate ce nu pot fi descrise în cuvinte. Alte câteva momente de concen-trare maximă și sunete venite parcă din eter și clarvăzătoarea spune cu un glas ce aduce mai degrabă cu un tunet: „Dumnezeu! Acesta e cuvântul?“, mă întreabă Ildiko, în timp ce-și scoate prosoapele cu o mișcare bruscă. Da, acesta e cuvântul scris de mine cu litere de-o șchioapă pe hârtia imaculată.Mai bună ca un tomograf„Când aveam 12 ani, povestește Ildiko, părinții au observat că ceva nu e în regulă cu mine. Citeam și scriam pe întuneric. Speriată, mama m-a dus la un neuropsihiatru, care m-a internat în spital și mi-a făcut toate investigațiile posibile. După câteva zile, medicul m-a chemat în cabinet ca să vadă cu ochii lui. I-am arătat ce știam și i-a spus atunci mamei că nu există o explicație științifică pentru mine. Pur și simplu, sunt paranormală”. Pentru că stă lângă oameni și vede totul ca-n palmă, pacienții lui Ildiko spun că este mai bună ca un tomograf. „Eu nu le dau energia mea, ci doar surplusul pe care-l primesc eu de la Dumnezeu. Văd organele în culori, dar nu vreau să spun mai multe despre secretele meseriei pentru că m-am săturat de atâția imitatori”. Până acum, femeia cu cele mai mari puteri din Europa a vindecat boli de ficat, de stomac, fibrom, sterilitate, hernie de disc, cazuri grave de leucemie, ciroză, orbire, depresii și stări de panică. Dar despre asta, însă, nu vorbește pentru că „Eu nu fac nimic. Singurul care rezolvă e Dumnezeu. Doar văd dacă omul are probleme de sănătate și-l pot ajuta. N-am dat greș până acum, pentru că nu am făcut rău cuiva. Nu comunic cu morții, nu am astfel de capacități”, ne-a mărturisit clarvăzătoarea. Pacienții lui Ildiko rămân uimiți când primesc rezultatul analizelor și constată că sunt exacte cu aceea ce le-a diagnosticat Ildiko. Ildiko vindecă prin masaj pe șira spinării cu ajutorul bioenergiei. „Unele boli le pot vindeca, iar pe altele le pot ameliora. Este bine ca pacientul să vină atunci când boala este în stadiu incipient. Sunt boli pe care le pot trata eu, pe altele, numai Dumnezeu”, mai spune Ildiko.Mediatizată pe toate posturile TV și în presa scrisă românească, Ildiko a descoperit nenumărate cazuri de crime și furturi. A fost catalogată ca fiind femeia cu puteri supranaturale și simțuri ieșite din comun, unică în Europa.Venită la Constanța, o puteți contacta la numărul de telefon 0765/862.596.(P)