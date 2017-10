Federaţia Sanitară: "Medicii nu sunt o problemă a sistemului sanitar, ci principala soluție pentru redresarea lui"

Federația Sanitară: "Medicii nu sunt o problemă a sistemului sanitar, ci principala soluție pentru redresarea lui"

Federația „Solidaritatea Sanitară” a făcut publice analizwlw macro a câtorva dintre datele financiare ce caracterizează sistemul sanitar din România, ce indică atât adevăratele probleme ale acestuia cât și soluțiile posibile.O scurtă prezentare a celor mai importanți indicatori privind nivelul de finanțare al sănătății, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană, este suficientă pentru a indica indiferența autorităților față de finanțarea Sănătății, ce afectează atât personalul medical cât și pacienții. Astfel, în anul 2013, România a cheltuit pentru sănătate 372 euro per cetățean, fiind pe ultimul loc în Uniunea Europeană. România se situează tot pe ultimul loc în UE și în ceea ce privește banii alocați spitalelor per cetățean, valoarea acestui indicator în același an fiind de 145 euro. La capitolul finanțarea sănătății din surse publice (CNAS și bugetul de stat) România este pe penultimul loc, cu o valoare de 294 de euro/cetățean.În privința finanțării sănătății de la bugetul de stat România se situează pe ante-penultimul loc, cu o valoare de 51 de euro/cetățean. La capitolul Contribuția asigurărilor voluntare la cheltuielile totale de sănătate pe cetățean România se situează pe ultimul loc în UE, cu o valoare de 2 (doi) euro/cetățean.