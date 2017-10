Fata căzută de la etaj săptămâna trecută, operată şi în stare bună

Fata căzută de la etaj săptămâna trecută, operată și în stare bună

Tânăra care a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din zona Far este stabilă și dă semne de însănătoșire. Fata a fost operată și se află internată în secția de Neuro-chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Constanța. "Tânăra a fost adusă cu un traumatism cranio-cerebral grav, prin precipitare, și prezenta un hematom subdural acut. A fost operată imediat și a avut o evoluție bună. Deocamdată nu poate să se ridice din pat și nici nu poate să se hrănească singură, fiind hrănită intravenos. Din cauză că poate prezenta stări de agitație am preferat să o legăm de pat. Este o procedură medicală, necesară pentru a nu se răni singură sau pe ceilalți pacienți", a explicat dr. Alexandru Țunaș, medic primar, Secția de neurochirugie. Potrivit acestuia, nu s-a putut lua măsura sedării pacientei, pentru o astfel de măsură ar putea împiedica aprecierea corectă a stării de sănătate. "I-am administrat tot ce se putea administra în asemenea cazuri. Fata este în stare de ameliorare și are o evoluție favorabilă, dar este nevoie de timp până când se va reface complet", a mai spus medicul specialist. Potrivit polițiștilor, fata a înnodat două cearceafuri pentru a coborî pe fereastră din casă, dar nodul nu a ținut și a căzut de la înălțime. Aceștia trebuie acum să stabilească dacă fusese sechestrată în apartament de iubitul ei sau rămăsese încuiată în locuință de bună voie.