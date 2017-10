Farmacia Spitalului Judeţean este goală

Farmacia Spitalului Județean este goală

Bolnavii care se internează în Spitalul Județean Constanța trebuie să vină cu punguța de medicamente de acasă. Problema lipsei substanțelor farmaceutice și a materialelor sanitare este încă de actualitate, a arătat dr. Dan Căpățână, managerul spitalului. De altfel, nu se știe când se va remedia, căci lipsesc fondurile. „Avem, în continuare bani doar pentru medicația de urgență. Restul trebuie să și le cumpere pacienții. Așteptăm noul contract cu CJAS Constanța. Pe primul trimestru am încheiat un act adițional pentru 6,4 milioane de lei pe lună, dar am primit doar 5,6 milioane de lei. Și, de fapt, am fi avut nevoie de 7,8 milioane de lei pentru a fi suficienți”, a declarat medicul.