Farmacia naturii

Ştire online publicată Miercuri, 28 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Substanțele necesare menținerii stării de sănătate le regăsim în mediul înconjurător. Fie că aveți în plan o detoxifiere a organismului, să vă întăriți sistemul imunitar sau aveți nevoie să tratați diverse afecțiuni, natura vă pune la dispoziție vitaminele, mineralele și antioxidanții de care organismul duce lipsă. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre proprie-tățile plantelor și beneficiile asupra sănătății: r Dudul alb - frunzele de dud sunt folosite pentru prepararea unor ceaiuri pentru bolile de ficat, întrucât conțin acid folic, provitamina A și aminoacizi. Din frunzele de dud se mai prepară ceaiuri și pentru enterocolite, diabet zaharat (pentru o eficiență crescută, se adaugă frunze de afin, de nuc și de urzică), gastrite, ulcere, afecțiuni pulmonare. În compoziția dudelor se regăsesc vitamina C, materiile peptice, săruri, iar fructele consumate pe stomacul gol au proprietăți laxative, ele fiind recomandate împotriva constipației. Totodată, au rol tonic și depurativ. Ceaiul din rădăcina de dud alb se folosește în tratarea litiazelor renale și a infecțiilor urinare. Este recomandat consumul a două sau trei căni pe zi. r Lemn dulce - un arbore ce poate atinge chiar și doi metri, este considerat încă din vechi timpuri un remediu în tratarea afecțiunilor stomacului, durerilor de piept și tusei. Lemnul dulce conține vitamine din complexul B, vitamina C, flavonoide, săruri. De la această plantă se folosesc rădăcina și frunzele, din care se prepară ceaiuri și tincturi. Rădăcina este folosită în infecții și spasmofilie și este un bun expectorant. Lemnul dulce este antioxidant, are acțiune antimicrobiană, tonifică sistemul imunitar și are efecte benefice pentru ulcerele gastro-duodenale, constipație, bronșite cronice, dismenoree, stări asociate menopau-zei, cirozei, ulcerații bucale, osteoporoză, artrite. Această plantă este contraindicată gravidelor și femeilor care alăptează, precum și persoanelor care suferă de hipertensiune. r Zmeur - arbust recunoscut pentru fructele deosebit de parfumate, de la care sunt folosite, în terapii, frunzele, fructele și mugurii. În compoziția chimică a acestei plante se regăsesc acizi organici, vitaminele A, B, C și E, caroten, cupru, calciu, fier, iod, potasiu, magneziu, fosfor. Zmeurul are efect astringent, antidiareic, scade aciditatea gastrică, are rol dezinfectant, diuretic, laxativ etc. Ceaiul din frunze de zmeur este recomandat pentru: gastrită, diaree, ulcer, infecții urinare, tuse, răceli, bronșite, conjunctivită (folosit extern, se fac spălături), afecțiuni ale aparatului genital feminin. r Pelin - plantă renumită pentru gustul deosebit de amar, conține ulei volatil și flavonoide. În terapii este folosită aproape toată planta, cu excepția rădăcinii, cu mențiunea că trebuie culeasă în timpul înfloririi, adică în lunile iunie - iulie. Este recomandat pentru durerile de cap, indigestie, balonare, stimularea secreției sucului gastric, reglarea tranzitului intestinal. Este un bun remediu împotriva frisoanelor, are o acțiune depurativă, acționează în cazul gastritelor, afecțiunilor rinichilor și crește fertilitatea femeilor. Pelinul este contraindicat însă în tratarea afecțiunilor sistemului nervos, ulcerului gastric, în sarcină sau în timpul alăptării.