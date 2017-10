Factorii de risc pentru cancerul colorectal şi ce putem face pentru a preîntâmpina boala

Factorii de risc pentru cancerul colorectal și ce putem face pentru a preîntâmpina boala

Cancerul colorectal (CCR) reprezintă o cauză majoră de îmbolnăvire, în condițiile în care aproximativ 1 din 20 de persoane sunt afectate în țările cu standard economic crescut. Ca incidență, acesta reprezintă a patra localizare malignă după plămân, stomac și sân.Factorii majori de risc ai cancerului colorectal pot fi grupați în două categorii mari: predispoziția genetică și factorii de mediu. „Anomaliile genetice pot fi: moștenite, și atunci vorbim despre CCR ereditar (25%), sau dobândite, care determină CCR sporadic (75%). În ultima situație modificările genetice apar sub influența factorilor de mediu pe care în mare măsură îi putem influența. Astfel, dacă reducem grăsimile și aportul de carne roșie (carnea albă de pește și pasăre sunt permise), creștem consumul de fructe și legume, riscul de boală scade și el; obezitatea crește de două ori riscul de CCR. Un alt factor, dar pe care din nefericire nu îl putem influența, este vârsta: riscul de a face boala crește după 40 de ani ca urmare a acumulării mutațiilor genetice sub acțiunea factorilor amintiți (90% din pacienții cu CCR au peste 50 de ani). Aceste argumente justifică necesitatea diagnosticului precoce cu influența radical pozitivă asupra mortalității”, a explicat dr. Marian Anghel, medic primar gastroenterologie - medicină internă la „Ovidius Clinical Hospital”.Cu siguranță, primul pas pentru a ne cunoaște starea de sănătate și a ști riscurile la care suntem supuși, sunt vizitele regulate la medic și investigațiile periodice. Există diverse strategii de screening atunci când vorbim de cancer colrectal, dar care toate au ca standard efectuarea colonoscopiei. Astfel, la persoanele care au peste 50 ani, fără factori de risc (asimptomatici), se recomandă o colonoscopie la 10 ani; pacienții cu risc crescut sunt încadrați în mai multe categorii, cu intervalele de examinare variabile. La pacienții simptomatici (durere abdominală,diaree sau constipație recent instalate, senzație de golire incomplete, anemie prin lipsa de fier) este indicată colonoscopia, metoda având o sensibilitate de 97%. Dr. Marian Anghel explică procedura:„Populația are rețineri despre colonoscopie în primul rând din cauza lipsei de informație adecvată. Colonoscopia diagnostică efectuată în laboratoare bine utilate și mai ales asistată de anestezist, este sigură și nedureroasă.În principiu, investigația constă în introducerea unui tub cu grosime variabilă (sub 1 cm diametru) prin canalul anal, prevăzut cu o cameră video care transmite imaginile pe un monitor. În același timp se și pot opera unele dintre leziunile găsite, ca de exemplu polipi. Investigația se face după o pregătire prealabilă a colonului pentru ca acesta să fie cât mai curat”, a completat medicul.„Ovidius Clinical Hospital” îndeplinește toate standardele pentru procedurile de endoscopie, atât endoscopia digestivă superioară (gastroscopie), cât și endoscopia digestivă inferioară (colonoscopia). Astfel, pacienții pot beneficia aici de aceste examinări preventive la cerere, în baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie și a dovezii de asigurat până la data de 20 decembrie 2014.