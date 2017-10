Expunerea la soare poate rezolva deficienţa de vitamina D

Expunerea la soare poate rezolva deficiența de vitamina D

Medicii ne avertizează în mod constant pe timpul verii de pericolele la care ne expunem dacă stăm prea mult timp în soarele arzător. Cu toate acestea, razele soarelui au și efecte pozitive asupra organismului nostru, dacă respectăm orele recomandate și ne protejăm corespunzător.Persoanele care stau prea mult în casă și nu își expun corpul la soare, suferă de alergii la produse lactate sau urmează un regim vegetarian strict prezintă riscuri ridicate de a dezvolta deficit de vitamina D. Cunoscută și drept vitamina soarelui, vitamina D este produsă de organism ca reacție la lumina soarelui, dar poate fi dobândită în mod natural și prin consumul de pește, mai ales speciile de pește gras precum somonul, macroul sau sardinele, dar și prin uleiuri din ficat de pește, gălbenuș de ou, lactate fortificate și unele tipuri de cereale.De ce este atât de importantă vitamina DToți oamenii au nevoie de vitamina D pentru a absorbi calciul și fosforul din alimentele pe care le mănâncă, aceste minerale fiind esențiale pentru ca oasele să se mențină puternice și sănătoase. Dr. Emma Gheorghe, medic der-matolog, ne-a spus că lipsa aces-tei vitamine poate avea urmări grave, mai ales pentru cei mici. „Unul din cele mai mari pericole este faptul că, în special la copii, lipsa de vitamina D poate duce la rahitism”, a explicat medicul.În această boală, țesutul osos nu este mineralizat suficient de mult, ceea ce duce la slăbirea oaselor și la deformări osoase severe. În plus, la adulți, deficitul de vitamina D poate declanșa unele afecțiuni cardiovasculare, astmul sau cancerul, dar poate cauza și osteomalacie, o boală a oaselor care se manifestă prin dureri osoase severe.Durerea oaselor și slăbiciunea musculară pot semnala lipsa acestei vitamine, dar, de multe ori, simptomele pot fi destul de greu de sesizat. De exemplu, unele categorii de persoane sunt mai expuse riscului de deficiență de vitamina D și ar trebui să ia, în mod constant, suplimente cu această vitamină.Este vorba despre femeile însărcinate, cele care alăptează, copiii cu vârste cuprinse între 6 luni și 5 ani, vârstnicii de peste 65 de ani, cei care nu se expun suficient de mult la soare, dar și persoanele cu tenul mai închis. Totodată, organismul poate avea deficit de vitamina D în urma unei diete vegetariene stricte, fiindcă cele mai multe surse naturale de vitamina D sunt de origine animală.Cât timp trebuie să stăm la soarePentru a beneficia de efectele pozitive ale soarelui și pentru a obține necesarul de vitamina D, dr. Emma Gheorghe ne-a spus că sunt de ajuns câteva minute de expunere solară, atâta timp cât respectăm indicațiile medicilor. „O expunere de 10 - 20 de minute, chiar și într-o îmbrăcăminte de vară, ar fi suficientă pentru ca sin-teza de vitamina D să fie făcută. În plus, soarele ne îmbunătățește starea de spirit, combate rahitis-mul și ne oferă și o piele frumoasă și bronzată”, a adăugat medicul dermatolog.Dr. Gheorghe a ținut să preci-zeze, însă, că persoanele care merg la plajă sau care se plimbă afară în timpul zilei ar trebui să evite intervalul orar 11.00 - 16.00. În plus, medicul ne-a atenționat să ne interesăm întotdeauna care este indicele de radiații ultraviolete, atunci când stăm la soare. Indicele razelor UV variază între 1 și 10 plus și este calculat în funcție de poziția soarelui pe cer și gradul de acoperire a cerului cu nori. „În cazul în care razele ultraviolete depășesc în timpul verii indicele 7 - 8, radiațiile pot fi periculoase pentru piele”, a specificat medicul dermatolog. Dacă pe termen scurt acest lucru poate duce la arsuri solare, pe termen lung poate cauza îmbătrânirea prematură a pielii, pierderea elasticității naturale și, în unele cazuri, poate duce până la cancer de piele.În orice caz, dacă mergeți la plajă, nu uitați să vă protejați pielea cu creme și loțiuni cu factor de protecție ridicat și să purtați haine din materiale naturale și vaporoase.