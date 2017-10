Exerciţiile fizice, tratamente eficace pentru bolile bătrâneţii

Exercițiile fizice, tratamente eficace pentru bolile bătrâneții

Pentru persoanele în etate, activitatea fizică este cel mai bun mijloc de menținere a sănătății. Din multitudinea activităților fizice, cele mai indicate sunt mersul pe jos sau pe bicicletă, jogging-ul, dansul sau înotul. Medicii recomandă ca activitățile fizice să fie practicate de cel puțin trei ori pe săptămână, timp de 30 de minute. Asemenea proceselor de creștere și dezvoltare, caracte-ristice copilăriei și adolescenței, și cel de îmbătrânire se definește printr-un număr însemnat de modificări specifice, în plan structural și funcțional. Înaintarea în vârstă afectează performanțele funcțiilor cardiovasculare, pulmo-nare și musculo-scheletică, atrage atenția dr. Gheorghe Dumitru, medic primar de medicină sportivă. „Îmbătrânirea crește rigiditatea cutiei toracice și scade forța mușchilor respiratori; asta face ca vârstnicii să devină mai neeficienți în plan respirator. Adică, ei consumă o cantitate mai mare de energie pentru a respira, decât copiii, tinerii și adulții. Drept urmare, pentru prestarea unui efort identic, bătrânii trebuie să respire mai des decât celelalte categorii de vârstă. Asta explică de ce ei percep efortul respectiv mai obositor, mai sufocant, iar noi trebuie să-i înțelegem”, a arătat specialistul. Niciodată prea bătrân pentru a face mișcare Practicarea activităților fizice ajută însă la prevenirea și tratarea bolilor bătrâneții. „Adesea auzim spunându-ni-se, și nu numai de către cei cu adevărat bătrâni, replici de genul «sunt prea bătrân și prea slăbit pentru a face mișcare». În realitate însă, sunt foarte puține situații în care cu adevărat este recomandat ca persoana să evite orice tip de efort”, a afirmat dr. Gheorghe Dumitru. Mișcarea întârzie instalarea senilității, prin îmbună-tățirea circulației la nivel neuronal; de asemenea, este indicată în cazul bătrânilor care suferă de afecțiuni cardiovascu-lare, insuficiență respiratorie legată de vârstă, arteroscleroză, obezi-tate, degenerescența articulară – artroză. Mulți vârstnici se înscriu la crosul veteranilor, având de câștigat din punct de vedere al sănătății. Bătrânii trebuie să meargă pe jos, să alerge, să practice înotul, să se înscrie la cursuri de dans. Potrivit dr. Gheorghe Dumitru, „activitatea fizică la vârstnici crește condiția fizică, îmbunătățește capacitatea lor de a merge, de a alerga mai mult, de a căra ceva, de a face curat în casă. Dacă începi să faci mișcare de la 40 - 50 de ani, la 70 de ani ajungi să ai o capacitate de efort mai mare”. Exercițiile fizice determină scăderea glicemiei O bună perioadă de timp, medicii nu au sfătuit efortul fizic la vârstnicii cu boli cronice, dar, în ultimele decenii, cercetările au arătat că la majoritatea bătrânilor nu este contraindicat total efortul, ci doar cel intens. În plus, dacă activitatea fizică este practicată sub controlul specialiștilor, poate face bine pe linia bolii. De exemplu, o boală cronică frecventă, care face ravagii atât în privința sănătății indivizilor, cât și în buzunarul lor, este diabetul zaharat. Potrivit dr. Dumitru, exercițiul fizic împiedică sau amână instalarea afecțiunii: „Dar chiar și după instalare, introducerea unui program de exerciții fizice duce la scăderea glicemiei, reduce nevoia de medicamente și, foarte important, împiedică apariția complicațiilor”. Alergarea menține sănătatea inimii Activitatea fizică trebuie să țină cont de trei caracteristici pentru a-și face efectul asupra sănătății, indiferent de vârstă: intensitatea - trebuie să simți că este puțin dificil, durata - minim 30 de minute de efort, frecvența - de cel puțin trei ori pe săptămână. Alergarea este o activitate fizică pentru care puteți opta. „La mers și alergare trebuie să nu poți vorbi în timpul activității pentru a avea efect asupra sănătății”, a explicat medicul specialist. În ceea ce privește avantajele alergatului și mersului pe jos, ele sunt multiple: pot fi plăcute dacă sunt bine dozate, nu te expui la accidente, le poți face indiferent de vreme, nu-ți trebuie bază spor-tivă sau aparatură. Ca dezavantaje, te plictisești mai repede, nefiind într-un colectiv. „Principalul beneficiu al activității fizice cu scop de sănătate este menținerea sănătății inimii”, arată Gheorghe Dumitru. Pentru bărbații de peste 40 de ani și femeile de peste 50 de ani, care urmează să practice activități care presupun efort substanțial, este nevoie de avizul medicului. De asemenea, și în cazul unor afecțiuni este recomandată prudență și vizita la medic, căci efortul mare poate fi periculos: anevrismul de aortă, stenoza aortică largă, hernia, „apă” la genunchi, boli oculare, hemoragie retiniană, dureri persistente într-o zonă a corpului, fără explicații sau cauzate de un accident, pierderea în greutate nejustificată.