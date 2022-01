Exerciţii recomandate pentru braţe tonifiate

Dezvoltarea masei musculare la nivelul braţelor nu se limitează la un sex sau altul, ci este o practică benefică care le permite oamenilor să câştige mult din punct de vedere al forţei şi rezistenţei.





În plus, întărirea grupelor musculare este o sarcină care antrenează şi celelalte părţi ale corpului. Cu alte cuvinte: nu veţi neglija picioarele, abdomenul sau spatele în favoarea unui biceps sau triceps perfect. Tocmai de aceea, este important să faceţi exerciţii combinate (cum ar fi genuflexiunile, fandările şi îndreptările), să alternaţi greutatea, să creşteţi treptat numărul de repetări etc. În plus, prin utilizarea greutăţilor, veţi reuşi treptat să vă dezvoltaţi corespunzător muşchii. În acest sens, puteţi efectua fluturări cu gantere. Cum? Aşezaţi două gantere pe podea la lăţimea umerilor. Odihniţi-vă mâinile pe gantere şi întindeţi picioarele şi depărtaţi-le uşor. Îndoiţi braţele şi apropiaţi-vă cât mai mult posibil de podea. Extindeţi-le pentru a reveni la poziţia iniţială. Faceţi trei seturi a câte zece repetări. Apoi, atârnaţi de o bară orizontală cu mâinile depărtate, îndoiţi braţele astfel încât corpul să se ridice şi capul să treacă de linia încheieturilor. Dacă încrucişaţi picioarele şi le ţineţi aproape de piept, veţi lucra şi abdomenul. Se recomandă două seturi a câte zece repetări.





Ştiaţi că pentru a obţine braţe mai tonifiate şi a dezvolta masă musculară, trebuie să aveţi o rutină de exerciţii specifice, de cel puţin două ori pe săptămână? Specialiştii susţin că există multe exerciţii utile pentru a construi masa musculară în braţe, care sunt foarte simplu de făcut şi pot fi alternate cu alte exerciţii pentru a lucra bine întreg corpul. Acestea vor preveni şi îmbătrânirea prematură a pielii. Deşi este adevărat că bărbaţii tind să se concentreze mai des pe antrenamentul acestei zone a corpului pentru a scoate în evidenţă muşchii mari, precum bicepşii şi tricepşii, şi femeile o fac. Scopul nu este să arătaţi „masculin”, ci să lucraţi asupra extremităţilor pentru a evita lăsarea pielii. Atenţie!