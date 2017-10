Eşti cardiac? Vezi dacă şi în ce condiţii mai poţi pleca în vacanţă!

Ești cardiac? Vezi dacă și în ce condiții mai poți pleca în vacanță!

Secția de Cardiologie a Spitalului Județean Constanța este arhiplină. De exemplu, ieri, erau internați 85 de bolnavi, în condițiile în care secția are 80 de paturi. „Toate paturile sunt ocupate, iar restul bolnavilor stau pe canapele”, a afirmat dr. Elvira Craiu, medic-șef al secției. În timpul verii, numărul internărilor a scăzut. Au ajuns, însă, la spital, bolnavii de inimă veniți în vacanță pe litoral, care nu au fost la control la medicii curanți, înainte de a pleca în concediu. Potrivit specialistului, având în vedere diferențele de altitudine, consultarea medicului este obligatorie pentru cardiaci, înainte de orice vacanță. „În timpul verii, destul de mulți bolnavi cu agravări ale bolii de inimă vin pe litoral, fără să fie controlați înainte de medicul curant. Controlul se impune, chiar dacă vin și stau într-o grădină, la Costinești, și nu fac plajă. Bolnavii trebuie să înțeleagă că terenul marin este extrem de excitant și pot să apară complicații ale bolilor cardiovasculare. Ei vin de la altitudini de 500 - 700 de metri, la altitudine zero și au probleme”, a atras atenția dr. Elvira Craiu. Sărăcia îi bagă în spital De vreo săptămână, numărul internărilor a început să crească. „Este o afluență de bolnavi, din cauza schimbărilor meteorologice. Diferențele de temperatură între zi și noapte influențează negativ bolnavii de inimă”, a explicat dr. Craiu. Peste jumătate dintre bolnavii internați au ajuns la spital pentru că nu s-au prezentat la timp la doctor sau nu au respectat tratamentele. „Cel puțin 50% dintre pacienții internați sunt cu boli vechi, cu recăderi de insuficiență cardiacă, cu tulburări de ritm, care ajung la spital pentru că nu-și iau tratamentul, nu respectată regimul alimentar. Foarte mulți zic că nu au bani. Trebuie să se înțeleagă un aspect foarte important: boala cardiovasculară este o boală pe viață. Iar tratamentul înseamnă stil de viață sănătos și vizite regulate la medic. În plus, cu cât vizita este mai precoce, cu atât este mai bine”, a adăugat medicul cardiolog.