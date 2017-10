Eşti beat şi ai suferit un accident? Plăteşti scump dacă ajungi la spital

Ești beat și ai suferit un accident? Plătești scump dacă ajungi la spital

Nu mai puțin de 2800 de pacienți s-au prezentat la serviciul de urgențe al Spitalului Județean Constanța în cele trei zile de Paști. Medicii susțin că avalanșa de bolnavi s-a datorat, în mare parte, traumatismelor cauzate de consumul excesiv de alcool. Dintre aceștia, 496 de persoane au avut nevoie de internare, ceea ce a suprasolicitat mai multe secții din cadrul spitalului.Față de anul trecut, numărul celor care au ajuns la spital cu răni, politraumatisme sau contuzii produse pe fondul consumului excesiv de alcool s-a dublat, spun medicii constănțeni. Și mai grav este faptul că aceștia ocupă patul de spital și sunt extrem de agresivi și cu medicii care încearcă să îi trateze. „Sperăm că se va ajunge la momentul în care legea va obliga persoanele care beau fără măsură și ajung să ocupe patul de spital în locul unui bolnav care are cu adevărat nevoie de îngrijiri medicale de urgență, să plătească pentru consultație. Spunem asta pentru că ne confruntăm din ce în ce mai des cu persoane care după ce consumă prea mult alcool, devin greu de stăpânit atunci când ajung pe mâinile medicilor”, a explicat Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța. „Cine consumă alcool în exces și mai dă bătăi de cap și altora să plătească”, a completat managerul spitalului.Dintre cei care s-au prezentat la UPU, 797 au suferit entorse, fracturi sau traumatisme din cauza consumului exagerat de alcool.Mai mult decât atât, conducerea spitalului susține că a primit și o veste bună în această perioadă solicitantă.„Ne bucurăm că a fost înăsprit Codul Rutier, pentru că ne confruntăm cu din ce în ce mai mulți răniți sau chiar cu pierderi de vieți omenești din cauza alcoolului. Pe traumatologie există din această cauză un consum extrem de energie și de resurse umane, iar acest lucru îi poate afecta pe ceilalți pacienți”, a mai explicat managerul spitalului.La fel de mulți pacienți ca în plin sezonMedicii de la serviciul de urgențe spun că numărul celor care s-au prezentat la UPU a fost aproape la fel de mare ca în plin sezon. „400 de pacienți pe zi înseamnă enorm pentru această perioadă, având în vedere că cifra totală se apropie de cea înregistrată în plin sezon. Și mai important este că fluxul de pacienți a fost foarte mare pe anumite intervale orare, fapt pentru care ne-am trezit și cu 40 de bolnavi într-o singură oră. Medicii au avut foarte mult de muncă, însă situația a fost ținută sub control, deși numai pe traumatologie de exemplu, în primele 24 de ore ale sărbătorii pascale am avut 98 de cazuri”, a explicat dr. Rodica Tudoran, șefa secției de urgențe a Spitalului Județean Constanța.Pe lângă problemele cauzate de băutură, medicii spun că un număr destul de mare de persoane care au suferit accidente vasculare sau infarcturi miocardice au ajuns în această perioadă la spital. Pe de altă parte, nici alimentația nu a lipsit de pe lista factorilor care au adus constănțenii la spital.Cât privește turiștii, mulți dintre aceștia au refuzat internarea pe motiv că sunt în vacanță și nu au vrut decât ca medicii să le stabilizeze starea de sănătate.