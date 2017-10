Este interzisă coplata pentru fertilizarea in vitro subvenţionată de stat

Este interzisă coplata pentru fertilizarea in vitro subvenționată de stat

Unitățile sanitare publice sau private admise în programul de fertilizare in vitro și embriotransfer ar putea fi excluse dacă percep coplată de la pacienți pentru deru-larea procedurilor de fertilizare in vitro.Ministerul Sănătății atenționează că procedurile de fertilizare in vitro, reprezentând procedurile de prelevare a ovocitelor prin puncție foliculară, recoltare a spermei și procesarea acesteia, inseminare a ovocitelor, transferul embrionar și monitorizarea evoluției cazului până în săptămâna a 13-a de sarcină inclusiv, sunt gratuite, fiind achitate de către Ministerul Sănătății din fondurile alocate programului.„Am primit mai multe sesizări din partea cuplurilor care au început să depună dosarele medicale pentru a putea accesa programul. Acestea semnalează perce-perea de către unele centre medicale a unor taxe suplimentare pentru derularea procedurilor de fertilizare in vitro. Am cerut să fie analizate toate aceste sesizări și, dacă se dovedește că unitățile percep taxe, nejustificat, acestea vor fi sancționate și excluse de la derularea programului”, a declarat ministrul Sănătății, Cseke Attila.Programul de fertilizare in vitro și embriotransfer a fost demarat de Ministerul Sănătății la 1 iunie 2011 și asigură, gratuit, fondurile necesare realizării procedurilor de fertilizare in vitro pentru cuplurile infertile.