Epilarea cu zahăr, excelentă pentru persoanele cu ten sensibil

În cazul în care ai pielea mai sensibilă, suferi de boli ale pielii, diabet sau varice, epilarea cu zahăr este cea mai bună metodă de a scăpa de firele de păr nedorite de pe corp. Una dintre clinicile medicale de estetică din Constanța care oferă acest serviciu este On LinEstetic, unde cititorii "Cuget Liber" beneficiază de reduceri de preț. Chiar dacă este o metodă dureroasă de a îndepărta părul nedorit, epilarea cu ceară este considerată mult mai durabilă și eficientă. Acest tip de epilare poate avea urmări negative asupra pielii persoanelor cu ten sensibil. În unele situații, ceara fierbinte ge-nerează în timp varice și alte afecțiuni ale pielii. Medicii derma-tologi vin, însă cu o veste bună pentru cei care au astfel de pro-bleme. Saloanele de înfrumusețare din România au început, recent, să folosească un nou procedeu de îndepărtare a firelor de păr, mult mai eficient și mai sănătos: epilarea cu zahăr.De ce este mai bun zahărul decât cearaMai puțin dureroasă și mult mai blândă decât alte metode, epilarea cu zahăr asigură o curățare mai ușoară a picioarelor și are un efect mai îndelungat. Acest procedeu necesită și un nivel mai ridicat de cunoștințe tehnice din partea personalului pentru a asigura un confort ridicat clientului. În plus, medicii dermatologi din cadrul clinicii On LinEstetic spun că zahărul este și mult mai igienic comparativ cu alte opțiuni, deoarece bacteriile nu supraviețuiesc în zahăr. "Pentru fiecare client se folosește pastă de zahăr proaspătă ce se aplică cu mănușa. În acest fel, nu există nici un risc de contaminare încrucișată", ne-au explicat dermatologii.Specialiștii susțin că zahărul este atât de blând încât îndepărtează firele de păr chiar și din zonele mai sensibile. "Este deosebit în special pentru vinișoarele fine de pe fețele unor femei care nu se pot epila în acea zonă cu ceară. Este, de asemenea, și un bun exfoliant natural întrucât zahărul aderă la firele de păr dar și la celulele moarte ale pielii", mai afirmă medicii clinicii de estetică On.Persoanele cu pielea sensibilă se pot epila fără riscuriUna din marile probleme ale epilării cu ceară este temperatura prea mare, destul de nocivă pentru tenul sensibil. Zahărul rezolvă și acest aspect fiindcă pasta pe bază de zahăr nu trebuie folosită fierbinte, ci călduță. În acest fel, sunt diminuate și iritațiile care apar de obicei după o ședință de epilare la temperaturi înalte. "Ceara este fierbinte, crește riscul sensibilității pielii din cauza chimicalelor pre-zente în ceară și poate să ardă pielea. În schimb, zahărul se aplică la temperatura camerei, după care se încălzește de la temperatura corpului", mai aflăm de la medicii specialiști.Aceștia precizează că epilarea cu zahăr este un procedeu sigur și sănătos pentru persoanele care au zone cu vase sparte, eczeme, varice, psoriazis sau sunt diabetici. Ce trebuie să faci înainte și după epilarea cu zahărDacă te-ai hotărât să încerci această metodă de a scăpa de firele de păr nedorite, medicii au câteva recomandări. "Înainte de prima experiență cu epilare cu zahăr, lăsați părul să crească între 5 - 7 zile sau 1 - 2 cm. Totodată, veniți la cabinetul de cosmetică cu pielea curată și uscată și nu folosiți nicio loțiune, deodorant, uleiuri sau alte produse de îngrijire a pielii pe zonele pe care intenționați să le epilați cu zahăr", spun dermatologii. De asemenea, pentru a îngriji și întreține pielea epilată cu zahăr, medicii ne sfătuiesc să folosim creme de protecție solară pe zonele proas-păt epilate și să evităm expunerea la soare imediat după procedeu deoarece pielea va fi mult mai sensibilă la razele ultraviolete. Experții precizează, însă, că cea mai importantă metodă de a preveni creșterea firelor de sub piele este exfolierea, care îmbu-nătățește circulația sângelui și condiționează pielea. "Exfoliați cu blândețe pielea de 2 - 3 ori pe săptămână pentru a vă menține pielea într-o condiție bună între epilări. Evitați bureții din loofah, se știe că aceștia rețin bacteriile. Vă recomandăm un scrub organic pe bază de zahăr și ulei de măsline și, după preferințe, eventual un burete de mare natural și apoi un unt de corp organic", au menționat cei de la On LinEstetic.Reduceri pentru cititorii "Cuget Liber"Persoanele interesate de acest procedeu, dar și cele care vor să încerce pentru prima dată epilarea cu zahăr sunt așteptate în clinica de medicină estetică On LinEstetic din cadrul OnClinic Constanța, situată pe bulevardul Tomis, nr. 142 A. Medicii de aici au pregătit și o ofertă specială pentru cititorii ziarului nostru. Prin urmare, dacă vă programați pentru o ședință de epilare cu zahăr la numărul de telefon 0730/606.552, veți beneficia de o reducere de 10% din prețul procedurii.