Epidemia de rujeolă este de neoprit. 24 de cazuri noi numai în ultima săptămână

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Epidemia de rujeolă pare de neoprit. 24 de cazuri noi au apărut în ultima săptămână.Cele mai multe sunt în Ialomița, 16. Alte cinci cazuri sunt în Brașov, două în Ilfov și unul în București. În total, de la începutul epidemiei, adică acum un an, s-au înregistrat peste 9.700 de îmbolnăviri. Fruntașe la acest capitol sunt Timiș, Caraș-Severin și Arad, fiecare cu peste o mie de pacienți. 35 de oameni au murit de la debutul epidemiei.Cazuri noi - 24Îmbolnăviri - 9.728Decese - 35Această situație se întâmplă în România în condițiile în care ONU a anunțat la sfârșitul lunii trecute că numărul anual al deceselor cauzate la nivel mondial de rujeolă a scăzut pentru prima dată sub 100.000 în 2016, însă vaccinarea continuă să stagneze. În raportul său anual privind aceasta boală, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a estimat că rujeola a ucis 90.000 de persoane în 2016, potrivit Agerpres. Nigeria, India și Pakistan sunt țările în care se află cel mai mare număr de copii nevaccinați.Extrem de contagioasă, rujeola - sau pojarul, cum este cunoscută sub denumirea populară - este o boală de origine virală. Simptomele ei sunt comune cu cele ale unei răceli sau gripe, dar specifice sunt erupțiile cutanate.Rujeola poate duce însă adesea la complicații. Din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare, iar pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeolă, boala este mortală. Vaccinul împotriva rujeolei (pojarului) protejează copiii împotriva acestei boli. În România, 9 din 10 parinți își vaccinează copiii, scrie News.ro.