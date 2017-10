Elicopterele armatei vor transporta cazurile urgente de la Spitalul Judeţean

Salvarea vine din aer

Elicopterele armatei vor transporta cazurile urgente de la Spitalul Județean

Pacienții în stare gravă din județul Constanța vor putea fi transportați, în curând, la spital, cu elicoptere militare. Aeronavele armatei vor fi la dispoziția unității sanitare, atât ziua cât și în timpul nopții, în urma unui parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale.Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a semnat, recent, un parteneriat cu MApN, pentru derularea unui exercițiu comun între Forțele Aeriene Române Terestre și baza militară de la Mihail Kogălniceanu, unde sunt trupe americane. Dr. Dan Căpățână, managerul SCJU, a declarat, ieri, că acordul de colaborare presupune ca medicii constănțeni să primească militarii răniți în poligoanele Ministerului Apărării Naționale. „Dacă există răniți în urma exercițiilor desfășurate, îi vom prelua și îi vom trata. Elicopterele lor vor putea ateriza pe heliportul spitalului“, a spus managerul.Bolnavii, transportați și noaptea cu aeronavele militareLa ora actuală, elicopterele SMURD nu pot circula decât în timpul zilei, de aceea cazurile foarte grave care apar în cursul nopții trebuie să aștepte până a doua zi pentru a putea fi transferate către alte unități medicale. Acest lucru se va schimba, însă, în curând, deoarece, în cadrul exercițiilor militare, pacienții vor putea fi transportați și cu apa-ratele de zbor ale armatei. Astfel, pe platforma de aterizare a unității sanitare va fi instalat un sistem de semnalizare pentru elicopterele care vor ateriza pe timpul nopții. „Momentan purtăm discuții pentru a instala un sistem de balizaj modern ce va fi folosit noaptea. Elicopterele armatei pentru evacuare medicală au toate facilitățile pe care le au și elicopterele SMURD, doar că au avantajul de a putea zbura și noaptea“, ne-a informat dr. Căpățână.Prin urmare, cazurile foarte grave care necesită evacuare către alte spitale din București sau din străinătate, vor putea fi transportate cu aeronavele militare. În plus, elicopterele armatei sunt aparate de mare tonaj, puternice, care pot zbura pe orice fel de vreme și nu au restricții de zbor. În acest fel, pacienții în stare gravă vor putea fi evacuați oricând va fi nevoie.Fără costuri suplimentare pentru spitalParteneriatul între unitatea sanitară și baza NATO de la Mihail Kogălniceanu este valabil până în septembrie, a mai spus dr. Căpățână. „Vom participa la acest exercițiu până la sfârșitul lunii august - începutul lunii septembrie, dar parteneriatul cu armata pentru elicoptere sperăm să fie valabil tot timpul. Baza militară de la Mihail Kogălniceanu mai are de primit niște avize de la marele stat major pentru posibilitatea de a evacua pacienții cu aparatele lor“, a spus managerul spitalului. Dr. Căpățână este de părere că această colaborare reprezintă un câștig pentru zona Dobrogei, deoarece se vor reduce semnificativ de mult timpii înspre și dinspre Spitalul Județean Constanța.Mai mult, militarii trebuie să efectueze, oricum, un anumit număr de ore de zbor, așa că nu reprezintă niciun cost suplimentar nici pentru ei, nici pentru spital, dacă transportă pacienți în tot acest timp. „În plus, aeronavele militare au culoare predefinite de zbor, nu stau să aștepte și au prioritate în fața altor aparate de zbor, pe când elicopterele SMURD sunt asimilate ca aeronave civile“, a menționat dr. Dan Căpățână.