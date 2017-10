Elevii din Mangalia vor primi informaţii despre donarea de sânge

Elevii din Mangalia vor primi informații despre donarea de sânge

În contextul în care centrele de transfuzii sunt afectate de deficitul de sânge și sunt din ce în ce mai puțini donatori de sânge, reprezentanții Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța demarează o nouă campanie de informare a importanței actului de donare. Partener în această campanie este Clubul Rotary Mangalia, care, prin specialiștii săi, va organiza luna aceasta primul modul didactic de informare a elevilor din Mangalia.„Vom demara o campanie de informare a elevilor din liceele din Mangalia pentru a le transmite acestora de ce este importantă donarea de sânge pentru o societate mai sănătoasă. Educația în acest sens este foarte importantă pentru ca ei să fie mult mai receptivi pe viitor”, a explicat dr. Alina Dobrotă, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Constanța.Și medicii Clubului Rotary Mangalia spun că acțiunea este binevenită.„Am stabilit ca prima astfel de acțiune să aibă loc pe 19 noiembrie și să mergem în Liceul «Callatis» din Mangalia, pentru un prim curs de informare. Vor participa aproximativ 120 de elevi ai claselor a 12-a din cadrul acestei instituții de învățământ, care vor primi informații cu privire la importanța actului de donare voluntară și a voluntariatului. Vom încerca să le explicăm cât de multe avantaje le aduce acest statut, mai ales din perspectiva stării de sănătate. Ulterior, cu sprijinul directorului Centrului de Transfuzii Sanguine Constanța, dr. Alina Dobrotă, vom merge și în celelalte licee din Mangalia, dar și la șantierul naval.Pe viitor, dacă toate aceste acțiuni de informare vor aduce mai mulți donatori și dacă prin toate campaniile de strângere de fonduri pe care le desfășurăm până la finele acestui an vor fi de succes, atunci vom demara proiectul de reînființare a centrului de donare din cadrul Spitalului Mangalia. Sperăm ca între timp să primim toate avizele igienico-sanitare pentru a redeschide acest centru”, a declarat dr. Ana Maria Bucur, medic în cadrul Rotary Club Mangalia.XXXPe de altă parte, dr. Alina Dobrotă susține că va demara, împreună cu Spitalul Orășenesc Cernavodă și Primăria Cernavodă, o campanie de colectare a sângelui, care va avea loc pe data de 23 noiembrie.„Pentru că pe 31 octombrie am ridicat carantina care fusese impusă după depistarea cazurilor de West Nile din oraș, am decis să reîncepem colecta pe mai multe locații”, a explicat medicul.