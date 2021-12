Electromiografia (EMG) - investigație nouǎ la Neurology Clinic din Constanța

Pentru EMG, programările se fac în zilele de joi și vineri, începând cu ora 15.30, după data de 10 ianuarie, la următoarele numere de telefon: 0730.070.018, 0769.041.802.





Deoarece există risc minim de sângerare, examinarea cu ac se poate face numai la pacienții care nu sunt sub tratament anticoagulant și care nu prezintǎ risc hemoragic semnificativ. De regulă, examinarea dureazǎ ȋntre 30 și 90 de minute. Vă întrebaţi ce afecţiuni pot fi investigate cu acest aparat? În primul rând, electromiografia este folosită pentru a ajuta la diagnosticul afecţiunilor neuromusculare. De asemenea, medicul neurolog poate recomanda o electromiografie atunci când pacienții acuzǎ simptome precum furnicǎturi, senzaţia de amorțealǎ, senzația de arsurǎ/rǎcealǎ, slǎbiciune musculară, durere muscularǎ/crampe și cârcei, dureri la nivelul unui membru etc. Reţineţi! Totodată, acest examen este indispensabil ȋn stabilirea unui diagnostic exact ȋn patologia sistemului nervos periferic. În plus, EMG se folosește pentru diagnosticul durerii neuropate, paraliziilor de nervi periferici, paralizii periodice familiale, neuropatii, polineuropatii, sindrom de canal carpian, radiculopatii, hernia de disc, plexopatii, atrofia muscularǎ spinalǎ, scleroza lateralǎ amiotroficǎ și afecțiunile musculare. Dintre acestea amintim miastenia gravis, sindroame miastenice, miotonii, distrofii muscular etc. Bineînţeles, există şi câteva contraindicații pentru cei care doresc să facă o EMG, şi aici ne referim la persoanele ce urmează un tratament anticoagulant, cele care prezintă diatezǎ hemoragicǎ, infecții extinse ale pielii, pacemaker. Ȋn vederea examinǎrii trebuie sǎ prezentați hemoleucograma și INR (International Normalized Ratio), dacǎ luați tratament cu anticoagulant Trombostop, Sintrom, rezultate din ultima lună. Nu uitaţi! Precizați medicului și dacǎ luați tratament cu Pradaxa, Eliquis, Xarelto. Existǎ riscuri la EMG? Nu. Electromiografia nu prezinta riscuri majore. Puteți simți o uşoară durere la nivelul mușchilor, o senzație de disconfort fizic, asemǎnător unor injecții intramusculare, care va trece ȋn câteva zile. Orice senzație de disconfort ȋn urma examinǎrii ar trebui sǎ disparǎ complet ȋn 24-48 de ore. Pentru ameliorarea mai rapidǎ, puteți aplica local comprese calde și folosi antialgice ușoare (Paracetamol, Algocalmin). De ce să faceţi un EMG la Neurology Clinic? Pentru cǎ aici sunteţi în centrul preocupǎrilor cadrelor medicale, veţi primi toate informațiile legate de afecțiunile de care suferiţi și despre procedura la care sunteţi supuşi. Ȋn cadrul Neurology Clinic se respectă standardele și protocoalele internaționale și veţi beneficia de echipamente de ultimǎ generație și de personal medical specializat.