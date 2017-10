Eforturi supraomeneşti, la Centrul de Transfuzii Constanţa

Eforturi supraomenești, la Centrul de Transfuzii Constanța

Deși este singura unitate de transfuzii sanguine care asigură sânge pentru spitalele din Constanța și chiar din județele vecine, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Constanța duce lipsă de fonduri și de personal. Situația se agravează pe an ce trece, iar conducerea instituției susține că face eforturi supraomenești să mențină în condiții cât mai bune activitatea de colectare a sângelui.În lipsa transfuziilor sanguine, sute de pacienți ar pierde unica șansă la viață, la sănătate, susțin atât medicii, cât și rudele pacienților aflați în stare gravă în spitalele constănțene. Sângele, o componentă vitală pentru susținerea pacienților care suferă intervenții chirurgicale, a celor care suferă de boli grave sau a victimelor accidentelor rutiere, nu este însă ușor de procurat de către specialiști, care spun că, de la o lună la alta, transmit mesaje disperate către populație pentru a dona sânge.„Numărul donatorilor a rămas cam același, motiv pentru care noi încercăm să organizăm cât mai multe colecte mobile, să ne adaptăm programului de lucru a populației, să stăm peste program, să le transmitem mesaje de încurajare pentru a dona sânge și de mulțumire atunci când fac acest gest.Lucrurile sunt însă destul de complicate, având în vedere că avem un deficit extrem de mare de personal, că nu sunt fonduri suficiente și că spitalele ne solicită foarte des componente sanguine.Deși atunci când spitalele ne cer sânge nu se specifică pentru ce caz este nevoie, noi am realizat un registru de evidență în care am înscris cazurile foarte grave și acestea nu sunt deloc puține. Facem eforturi supraomenești să susținem activitatea centrului de transfuzii”, a declarat dr. Alina Dobrotă, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Constanța.„Timpul de așteptare a crescut din cauza lipsei de personal“ Cele 12 cadre medicale din cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină Constanța muncesc peste program cel puțin o zi pe săptămână pentru a acoperi necesarul de materiale sanguine. Dintre acestea, 11 sunt asistente medicale și unul singur este medic - directorul instituției, dr. Alina Dobrotă. În aceste condiții, timpul de așteptare pentru a dona sânge a crescut destul de mult.„Centrul funcționează la mo-mentul actual cu asistente, eu fiind singurul medic. Deficitul de personal a atins cote maxime, iar pentru a funcționa măcar la limita minimă, am avea nevoie de încă șase asistente, un medic de laborator și doi chimiști. Asta pentru a putea fluidiza activitatea și pentru a crea o gardă de 24 de ore la distribuția către spitale a produselor sanguine, ceea ce noi nu putem să facem din cauza lipsei de personal. În toate țările europene, acest lucru este o normalitate.Am inițiat și noi un astfel de proiect-pilot în 2012, timp de trei luni, însă nu am avut cum să ne împărțim pentru a acoperi toate orele de lucru”, mai spune medicul.„Colectele mobile sunt susținute de sponsori sau primării“ Pentru că instituția constănțeană este recunoscută la nivel național pentru calitatea serviciilor, nu de puține ori, atunci când rămân fără sânge, spitale precum Fundeni, Floreasca sau Universitar din Bu-curești apelează la centrul de la noi. Pentru a menține aceste legături și pentru a avea în permanență sânge, specialiștii trebuie să colecteze sânge și din județ. Lipsa fondurilor face însă ca astfel de acțiuni să nu poată fi realizate permanent.„Colectele mobile sunt susținute de sponsori sau primării. La Mangalia, ne susține șantierul, la Cerna-vodă, o firmă privată, la Comana, Negru Vodă și Eforie, avem susținere din partea primăriilor. Toate aceste instituții ne pun la dispoziție și mașină, pentru că a noastră stă în parcare, noi neavând deblocat de ani de zile postul de șofer”, completează medicul.Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, marcată pe 14 iunie, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Spitalul privat ISIS organizează o acțiune de informare, promovare și donare de sânge, între orele 7,30-11,30, la sediul instituției din strada Nicolae Iorga, nr. 85.Dr. Alina Dobrotă, directorul CRTS Constanța, invită persoanele care doresc să se informeze asupra diferitelor aspecte privind donarea de sânge și tratamentul transfuzional sau care doresc să viziteze centrul, la sediul instituției, în intervalul orar anunțat. De asemenea, sunt așteptate persoanele care doresc să doneze sânge.