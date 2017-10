Efectele netratate ale hepatitei. Constănţenii au la dispoziţie teste gratuite de diagnosticare

Efectele netratate ale hepatitei. Constănțenii au la dispoziție teste gratuite de diagnosticare

Ca urmare a statisticilor îngrijorătoare cu privire la existența unui număr tot mai mare de cazuri de hepatită B și C în Româ-nia, Fundația Baylor Marea Neagră împreună cu Fundația AbbVie din Statele Unite ale Americii au pus bazele unui proiect de testare și îngrijire pe termen lung pentru hepatite.Cunoscută pentru activitatea sa în domeniul bolilor infecțioase și mai ales în domeniul infecției cu HIV, datorită parteneriatului susținut cu Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, Fundația Baylor își propune prin proiectul „Avem grijă ca viața să meargă mai departe”, să transfere cele învățate despre nevoile persoanelor cu HIV și în domeniul îngrijirii persoanelor cu hepatite virale.Proiectul are în vedere susținerea pe termen lung a pacienților și familiilor acestora. Provocările cu care se confruntă aceștia sunt multiple, nevoile lor fiind legate de adaptarea la diagnostic, transformarea stilului de viață, precum și de îmbunătățirea sănătății mentale.Necesitatea demarării acestui proiect este dată de cifrele îngrijorătoare legate de incidența hepatitelor B și C în România. De asemenea, România se află pe unul dintre locurile fruntașe în Europa în ceea ce privește numărul de cazuri și mortalitatea cauzată de ciroza hepatică, dar pe unul dintre ultimele locuri la serviciile oferite pacienților care suferă de această afecțiune.Și rezultatele programului Baylor de testare din Constanța și Tulcea, din ultimii patru ani, confirmă faptul că peste 3% dintre pacienți au hepatita C și peste 4% au hepatita B. Pacienții constănțeni se pot testa gratuit în cadrul laboratorului de testare gratuită din cadrul Policlinicii Spitalului Județean Constanța, după următorul program: luni între orele 08.00 - 14.00, miercuri între 12.00 - 16.30 și joi, între 09.00 - 15.00.