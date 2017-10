Efectele neplăcute ale menopauzei, combătute cu succes de substituţi hormonali

Efectele neplăcute ale menopauzei, combătute cu succes de substituți hormonali

Spre vârsta de 50 de ani, în organismul femeii se instalează ireversibil nemiloasa menopauză. Nu vine singură, vine cu un alai de boli și afecțiuni care atacă deodată femeia. O slăbește fizic și, de cele mai multe ori, psihic. Medicina modernă însă sare în ajutorul sexului slab și ajută femeia să treacă peste acest moment neplăcut fără să-și șubrezească sănătatea. Definită din punct de vedere medical ca fiind întreruperea fiziologică a ciclurilor menstruale, datorată încetării secreției hormonale a ovarelor (estrogeni și progesteron), menopauza survine între 40 și 55 de ani (cu un vârf la 52 de ani). Ea se desfășoară în două etape: premenopauza și menopauza confirmată. Premenopauza, care durează mai multe luni sau mai mulți ani, este marcată printr-o succesiune de cicluri cu sau fără ovulație. Secrețiile hormonale devin neregulate, în timp ce secreția de estrogeni persistă, secreția de progesteron din corpul galben (denumire dată foliculului ovarian care și-a eliberat ovulul) descrește. Sângerările menstruale devin neregulate. Menopauza confirmată succede premenopauza. Secreția hormonală a ovarului încetează și sângerările dispar. „O dramă în interior” „Femeia trece de la vârsta fertilă către menopauză și trăiește în interiorul ei o dramă. Apar tot felul de modificări și toate acestea o descumpănesc. De fapt, este vorba despre un dezechilibru hormonal”, explică dr. Ion Niculescu, medic de obstetrică-ginecologie. Acesta precizează că atunci când fetița este în burta mamei are cinci milioane de foliculi. Ulterior, aceștia dispar. „La naștere rămân deja numai două milioane, la 14 ani vor fi numai 400.000, iar la vârsta de 40 de ani numai 400. Foliculul eliberează o dată pe lună ovulul și tot el este cel care secretă progesteronul. Pe măsură ce femeia înaintează în vârstă, cantitatea de progesteron se reduce și apar diferite dezechilibre”, adaugă medicul. Dezechilibre și tulburări Acest dezechilibru provoacă tulburări menstruale precum absența menstruației, o menstruație prea abundentă sau chiar sângerări între menstruații. „În această fază femeia are nevoie de un supliment de progesteron. Mai departe însă încep să apară și alte simptome, cum ar fi valurile de căldură, irascibilitate, roșeață, transpirație, creșterea tensiunii arteriale, modificări osoase etc. La momentul respectiv nu o poți lăsa pe femeie să sufere și atunci are nevoie de tratament de substituire hormonală. Acest tratament poate reduce simptomele chiar până la dispariția lor și are un rol pozitiv asupra psihicului ei, dar și în tratarea osteoporozei sau a afecțiunilor cardiovasculare, eventual apărute”, completează dr. Ion Niculescu. Tratament controversat Tratamentul femeilor la menopauză constă în administrarea succesivă de estrogeni și de progesteron pentru a imita un ciclu menstrual de 28 zile. Administrarea de estrogeni poate fi făcută pe cale orală (comprimate) sau pe cale locală (cremă sau timbru aplicabil pe abdomen sau pe spate și care le înlocuiește cu regularitate). Progesteronul se prezintă sub formă de comprimate. „Există o temere că această substituire hormonală ar putea genera cancer, ceea ce nu este deloc adevărat, din contră, odată ce femeia va începe să ia tratamentul se va simți din ce în ce mai bine. Studiile făcute în ultimii ani nu au putut arăta o legătură directă a administrării de substituți de hormon cu creșterea numărului de cancer la sân sau alte afecțiuni grave”, mai explică dr. Ion Niculescu. Orice medic trebuie să le prezinte femeilor, înainte de a le recomanda tratamentul, un sumar al beneficiilor și riscurilor. Femeilor fumătoare li se interzice inițierea substituției hormonale. Bufeurile și alte simptome asociate sunt limitate de obicei de o substituție pe termen scurt, aceasta fiind recomandată a fi între trei și cinci ani.