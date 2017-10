Efectele consumului de alcool se instalează mai rapid la persoanele vârstnice

Ştire online publicată Luni, 09 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Efectele consumului de alcool, chiar în cantități moderate, se instalează mai rapid la persoanele vârstnice, afectându-le performanțele intelectuale, potrivit unui studiu al cercetătorilor de la Universitatea Florida, publicat în revista de specialitate „Journal of Studies on Alcohol and Drugs”. Cercetătorii au încercat să înțeleagă efectele pe care le are pe termen lung consumul moderat de alcool la persoanele vârstnice. În studiu au fost cuprinse 68 de persoane nefumătoare, care consumă cel puțin o dată pe lună alcool. Persoanele au fost împărțite în două grupuri, unul cu vârsta între 50 și 74 de ani și unul de control, cu vârstă între 25 și 35 de ani. La rândul lui, fiecare grup a fost împărțit în persoane care au trebuit să bea alcool și persoane care au primit o băutură răcoritoare, despre care li s-a spus că ar fi alcoolică. Atunci când o persoană consumă băuturi alcoolice, concentrația de alcool din sânge atinge un maxim, după care se disipă. În prima fază a procesului metabolic, alcoolul are un efect stimulant, iar în cea de a doua, un efect depresiv sau sedativ. În timpul fiecărei faze, la 25 și, respectiv, 75 de minute după consumul de alcool, participanților la test li s-a cerut să rezolve simple teste de atenție și coordonare, fiind cronometrați și evaluați asupra greșelilor pe care le fac. De asemenea, li s-a cerut să-și autoevalueze felul cum au fost influențați de consumul de alcool. Astfel, testele au indicat faptul că persoanele vârstnice au avut cele mai proaste rezultate, chiar dacă nivelul alcoolemiei a fost similar cu cel al persoanelor mai tinere. În același timp, alcoolul se pare că i-a stimulat pe subiecții mai tineri.