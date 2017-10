Efectele berii asupra tranzitului intestinal

Un studiu realizat in 2012 la Institutul de Cercetare Medicala in Nutritie, parte a celebrei Universitati Cambridge, demonstreaza ca, datorita fibrelor solubile pe care le contine, berea poate avea un efect benefic asupra sistemul digestiv. Rezultatele studiului releva faptul ca o cantitate de 300 ml de bere poate contine pana la un gram de fibre solubile, ceea ce poate avea un rol esential in tranzitul intestinal.