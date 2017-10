Efectele benefice ale uleiurilor

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pinul înlătură starea de oboseală Uleiul volatil de brad are un efect regenerator amplu, împrospătând și ajutând la evitarea supra-solicitării. Este, în mod deosebit, indicat celor care au tendința de a munci foarte mult, până la extenuare. Acele de pin conțin un ulei volatil care înlătură stările de oboseală și de iritabilitate nervoasă cauzate de prea multă muncă, de lipsa de odihnă. Mirosul și aroma acestui ulei dau ființei o dispoziție interiorizată, meditativă și, în același timp, plină de forță. În vechime, ienupărul era ars, la fel ca și tămâia, pentru alungarea spiritelor rele. Uleiul de ienupăr are un efect de reechilibrare și calmare în plan psihic, fiind tonic al nervilor. Elimină stările depresive, anxietatea, stresul, grijile excesive. Conferă o stare de forță interioară, încredere în sine. Reglează viața sentimentală și ne scutește de oscilații. Este foarte recomandat persoanelor care trec cu ușurință de la o stare de entuziasm la o stare astenică. Esența de trandafir „ascute” mintea Mireasma esențelor de trandafir conferă o stare de armonie și de pace interioară, trezește iubirea, reconfortează inima și ascute mintea. Acest ulei esențial este calmant, antidepresiv, fiind indicat în combaterea insomniei, iritabilității nervoase și depresiei. Uleiul de lavandă alungă depresia și insomnia Lavanda sau levănțica este cea mai renumită plantă pentru acțiunea ei asupra sistemului nervos central în depresii, apatie, insomnie, tensiune nervoasă, isterie. Mirosul uleiului de levănțică induce o stare de regenerare sufletească, prospețime și puritate interioară, alungând gândurile negative. Mai este indicat in stări de panică, stres, iritabilitate, treceri bruște de la o stare la alta, depresie mintală, depresie maniacă, epuizare nervoasă.