Bilanț Guvern:

Educația și sănătatea, în centrul preocupărilor Executivului

O societate prosperă este educată și sănătoasă, fapt pentru care educația și sănătatea sunt două domenii care s-au aflat în centrul preocupărilor Executivului în acest an de guvernare, se arată în documentul "Guvernul Cioloș - Un an de mandat" remis redacției."Am pus educația și sănătatea în centrul preocupărilor Guvernului, prin alocări bugetare consistente și măsuri de reformă care să ducă la recredibilizarea sistemului de învățământ și la creșterea calității actului medical", se menționează în document.În acest bilanț, Guvernul amintește că au fost alocate resurse pentru eliminarea inechităților salariale din sănătate și educație."Am făcut deja o serie de majorări și, totodată, de corecții salariale: în sănătate — creștere medie 15% — aproximativ 163.000 de cadre medicale au primit venituri mai mari; în educație — creștere medie 10% — 280.000 de cadre didactice au beneficiat de această măsură. Am făcut o echilibrare a grilelor salariale în așa fel încât medici din spitale diferite aflați pe aceeași funcție și având aceeași experiență să fie plătiți la fel. Aceeași filozofie a fost aplicată în cazul salariilor cadrelor didactice. Corecțiile salariale au implicat o alocare bugetară de 2,6 miliarde de lei. Remunerația gărzilor medicilor a crescut de la 1 octombrie cu până la 90%", se arată în bilanț.Potrivit sursei citate, astfel de discrepanțe există în întregul sistem bugetar. "Corecția lor și o predictibilitate privind creșterea veniturilor pot fi asigurate prin legea salarizării unitare, proiect pe care îl vom lăsa finalizat viitorului guvern", se spune în document.