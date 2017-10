Ecstasy pentru pacienţii cu stres posttraumatic

Ecstasy pentru pacienții cu stres posttraumatic

Ştire online publicată Vineri, 30 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Soldații diagnosticați cu sindromul stresului posttraumatic pot fi tratați mai nou și cu ajutorul pilulelor de Ecstasy, susțin cercetătorii americani de la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies din Santa Cruz (California). Se pare ca drogul cunoscut și sub denumirea MDMA îi ajută pe pacienți să devină mai puțin speriați în timpul sesiunilor de terapie, făcându-i și mai comunicativi. Cercetătorii le-au administrat pacienților pilule Ecstasy în timpul a opt sesiuni de psihoterapie cu durata de o oră. Ei au constatat că 10 dintre cei 12 voluntari nu au mai prezentat simptomele sindromului stresului posttraumatic. În plus, nu au fost identificate nici efecte secundare. Terapiile sunt mai eficiente cu ajutorul acestei metode de a relaxa pacienții întrucât MDMA îi ajută pe aceștia să proceseze mai bine trauma, nefiind copleșiți de sentimente, susține medicul psihiatru Michael Mithoefer, coordonatorul studiului.