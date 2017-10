Ecograf 4D la Policlinica cu plată

Conducerea Policlinicii cu plată spune că, pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor bolnavilor, an de an, achi-ziționează aparatură nouă, astfel încât oferta privind investigațiile imagistice să fie cât mai diversificată. La începutul acestui an, reprezentanții instituției au achiziționat un ecograf 4D. „Ecograful a fost achiziționat cu fondurile proprii ale policlinicii și va fi pus în funcțiune din februarie”, ne-a declarat dr. Adriana Matei, directoarea policlinicii. Ecografia 4D este o metodă non-invazivă, non-iradiantă, care utilizează ultrasunete și care are avantajul de a putea fi folosită în mod repetat, fără a exista efecte secundare. Această metodă oferă date importante privind evoluția fătului în viața uterină.