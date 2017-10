Echinaceea nu ajută la combaterea răcelii

Echinaceea nu ajută prea mult la combaterea răcelii, așa cum se credea, a conchis un studiu realizat de Colegiul american al medicilor, citat marți de cotidianul britanic Daily Mail. Autorii studiului au constatat că acest cunoscut remediu nu are în realitate decât un efect foarte slab sau nu are deloc efect în ce privește durata sau gravitatea simptomelor de răceală ca tusea și strănutul. Cu alte cuvinte, conform studiului, efectele suplimentelor cu echinaceea sunt minime și în cazul multora nu funcționează deloc. Colegiul american al medicilor, una din principalele organizații ale profesioniștilor din domeniu din SUA, a realizat studiul pe 719 persoane care manifestau primele simptome ale unei răceli. Jumătate dintre ele au primit tablete cu echinaceea o dată pe zi, timp de cinci zile, iar cealaltă jumătate au primit pilule placebo. Medicii au urmărit evoluția simptomelor în cele două gru-puri timp de o săptămână, în condițiile în care simptomele unei răceli obișnuite cum sunt nasul înfundat, durerile de gât sau febra țin de regulă șapte până la zece zile. Or, durata bolii în rândul voluntarilor care au luat echinaceea a fost mai scurtă cu doar șapte până la 10 ore, adică un rezultat insignifiant din punct de vedere statistic. În același timp, s-a constatat că echinaceea nu a avut niciun efect asupra gravității simptomelor.