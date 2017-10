E vremea amenzilor! Controale DSP în toate staţiunile de pe litoral

1

Alerta serioasa

Poate controlati si casutele de la Palatul Copiilor Constanta. Tantari, gandaci, sobolani, caini, mizerie, igraise, geamuri care nu se inchid etc. totul la 25 lei pe zi de persoana !!! Am stat acolo si ne-am blestemat zilele, plus ca sunt si alte probleme.. Nu spun mai mult, daca e cineva interesat sa verifice. Oare cei de acolo au voie sa ofere cazare in astfel de conditii ? Au autorizatie de functionare ? Nu vreau sa treaca si altii prin ce am patit noi.