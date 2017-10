E-urile - pericol pentru sănătate

Laboratoarele din România nu pot detecta concentrațiile depășite de aditivi alimentari Dacă aditivii sunt utilizați în cantitățile admise și recomandate, nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor - susțin specialiștii. Din păcate, lucrurile nu se opresc aici. Dr. Maria Magdalena Dragomir, medic primar în cadrul Ser-viciului de Evaluare a Factorilor de Mediu din cadrul Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, ne-a declarat că, în țara noastră, niciun laborator nu poate analiza dacă în produsele de pe piață există concentrația admisă de aditivi alimentari. Câteva zile, autoritățile europene au fost în alertă după ce s-a descoperit că într-un lot de alimente produs în India a fost depășită cantitatea admisă de aditivi. Este vorba despre E 412 (guma guar), un agent de îngroșare utilizat de cele mai multe ori în patiserie și la fabricarea produselor lactate. Autoritățile au descoperit că lotul din India conținea dioxină în cantități mai mari decât cele admise. Substanța este foarte dăunătoare, provoacă malformații la nou născuți și este una dintre cauzele cancerului. Reprezentanții Comisiei Europene au confirmat printr-o notificare că în țara noastră nu există aditivul E 412, care să aibă în compoziție temuta substanță cancerigenă, dioxina. Comisia Europeană a urmărit traseul lotului cu probleme în Europa, iar exportatorul indian a retras toată marfa. Cu toate acestea, pe piață întâlnim la tot pasul produse care conțin aditivul E 412. Întrebarea este: de unde știe cumpărătorul dacă acea cantitate recomandată este și respectată de către producător, atâta timp cât laboratoarele din țara noastră nu pot detecta acest fapt?! Românului nu îi rămâne decât să aibă încredere că producătorii respectă legea. Autoritățile pot verifica dacă acest lucru se întâmplă doar controlând unitățile respective chiar în momentul în care sunt pre-parate produsele. Autoritățile locale au mâinile „legate“ În urmă cu două zile, reprezentanții Uniunii Europene au avertizat toate statele comunitare să retragă de pe piață alimentele care conțin aditivul E 412 cunoscut și sub numele de gumă guar. În ceea ce privește România, la fel ca și în alte situații, se pare că autoritățile au fost luate prin surprindere. Deși se vehiculează că mai marii ministerelor încearcă să afle dacă aditivul alimentar E 412 a ajuns și în România și dacă acesta a fost folosit deja la fabricarea unor produse alimentare, aflate deja în magazine, șefii instituțiilor responsabile de pe plan local nu au primit nimic oficial de la ministerele de resort. Directorul executiv al Inspectoratului Regional pentru Protecția Consumatorului Constanța (IRPC), Eugen Voineagu, a declarat că, deocamdată, nu a primit nimic oficial de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului instituție care, la rândul ei așteaptă instrucțiuni de la responsabilii Ministerului Sănătății. Așadar, cu toate că șeful IRPC a identificat deja câteva produse pe piața constănțeană care conțin aditivul E 412 nu poate lua nicio măsură până la noi ordine. Totodată, și directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Grigore Mertoiu, a declarat că nu a primit niciun ordin vizavi de aditivul E 412. Purtătorul de cuvânt al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului (OJPC) Constanța, Rodica Mocanu, a declarat că aditivul E 412 se află pe lista aditivilor funcționali la noi în țară, aprobată printr-un ordin comun în urmă cu mai mulți ani de către Ministerul Sănătății și cel al Agriculturii. Totuși, ceea ce se reclamă este legat de faptul că acest lot de E 412 reclamat de Uniunea Europeană poate conține dioxină, o substanță foarte dăunătoare. Drept urmare, din primele informații reiese că autoritățile ar trebui să identifice produsele la care s-au folosit acest aditiv, dar și cantitatea de dioxină prezentă în aditivul E 412 folosit în procesarea anumitor produse. În consecință, toate „săgețile” duc spre Ministerul Sănătății care ar trebui să se miște mai repede și să dea dispoziții clare în acest sens, fie ele negative sau pozitive. Aditivul E 412, pe rafturile magazinelor constănțene Iată doar câteva dintre produsele descoperite de noi în supermarketurile constănțene, care conțin aditivul E 412: desert cu ciocolată „Lieogeois”, cremă de unt cu smântână „Primulact“, orez cu lapte „Danette“, desert cu aromă portocale și frișcă „Ehrmann“, cremă de brânză proaspătă cu fructe „Exquisa“, cremă de unt cu căpșuni „Vajkrem“, cremă fină de fructe cu bulgărași de brânză dulce „Milli“. Clasificarea aditivilor În listele internaționale (ca și în cele naționale), aditivii sunt clasificați în 25 de cate-gorii și numerotați specific: - coloranți - pentru a schimba sau a da culoare, de la E100 la E182 - conservanți - substanțe care prelungesc perioada de păstrare a alimentelor prin protejarea lor împotriva alterării produselor de microorganisme, de la E200 la E297 - antioxidanți - substanțe care prelungesc perioada de păstrare a alimentelor prin protejare împotriva oxidării, de la E300 la E390 - emulgatori, agenți de îngroșare, de gelifiere și săruri de topire și stabilizatori, de la E400 la E496 - agenți de gust (aromatizanți) - se împart în trei categorii: a) substanțe aromate naturale - se obțin prin procese fizice enzimatice sau microbiologice din materii prime de origine vegetală sau animală; b) substanțe identic naturale - sunt identice din punct de vedere al compoziției cu aromele naturale, componentele fiind obținute prin sinteză; c) substanțe artificiale - se obțin prin sinteză, având structura și compoziția diferite de cele naturale, de la E600 la E640 - acidifianți - substanțe care cresc aciditatea alimentelor, imprimându-le un gust acru, de la E300 la E390 - agenți antiaglomeranți, de la E500 și E580 - amidon modificat , E1400 la E1450 - edulcoranți (îndulcitori) - substanțe (altele decât zahărul) care se utilizează pen-tru a da gust dulce alimentelor, E900-E999 - substanțe de afânare - substanțe care contribuie la creșterea volumului alimen-telor fără a modifica valoarea energetică, E400-E496 - antispumanți - se folosesc pentru reducerea și prevenirea spumei, E500-E580 - agenți de suprafață și albire - E900-E999 / E1500-1520 - agenți de întărire - afermisanți - E500-E580 - umectanți - E1200-E1202 / E1400-E1450 / E1500-E1520 - enzime E1100-E1105Laboratoarele din România nu pot detecta concentrațiile depășite de aditivi alimentari Dacă aditivii sunt utilizați în cantitățile admise și recomandate, nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor - susțin specialiștii. 