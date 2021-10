Durerile sub coaste pot semnala, uneori, probleme grave de sănătate

Ea se simte ca un junghi, ca o presiune permanentă ori poate oferi senzații similare unei arsuri. De regulă, nu pune viața pacientului în pericol, dar este bine să se depisteze cauza care o declanșează, pentru a fi tratată. Medicii susțin că printre posibilele cauze ale durerii de sub coaste poate fi menționată și postura incorectă. Dacă postura corpului nu este una corectă și obișnuiți să stați cocoșați, durerile sub coaste au toate șansele să apară. Aceasta este una dintre principalele cauze ale durerilor apărute sub cutia toracică. O altă cauză frecventă este indigestia, cauzată fie de mâncatul prea rapid, fie de consumul de alimente grase sau picante. Totodată, gastrita și calculii biliari pot cauza, de asemenea, indigestie.





Medicii afirmă că una dintre manifestările indigestiei constă în disconfortul și durerea apărute sub coaste. Acest disconfort poate fi însoțit de balonare sau arsuri la stomac. Pe de altă parte, durerea de sub coaste poate să apară și din cauza constipației, ca dovadă că dispare imediat ce intestinul este golit prin defecare.





Specialiștii spun că durerea sub coaste poate semnala atât probleme minore, precum o simplă indigestie, cât și afecțiuni grave, cum ar fi infarctul miocardic. Totuși, dacă aceasta persistă, atunci trebuie să mergeți, neapărat, la medic, pentru a afla care este cauza. Cutia toracică protejează o serie de organe vitale, iar durerea resimțită sub coaste poate indica o problemă a unuia dintre acestea. Cum se manifestă durerea sub coaste?