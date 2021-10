Durerile în gât, inevitabile în sezonul rece. Cum le puteţi ameliora

Ce boli semnalează durerile în gât? Potrivit dr. Ana Crăciunescu, durerea la nivelul gâtului este provocată în majoritatea cazurilor de inflamația mucoasei respiratorii. Aceasta apare de obicei din cauza virusurilor, bacteriilor sau fungilor. Durerile acute de gât se caracterizează prin: înroșirea și umflarea amigdalelor și/sau faringelui; senzație de usturime și/sau uscăciune în gât; dificultăți la înghițire; răgușeală.





Cele mai frecvente boli manifestate prin durere în gât sunt: amigdalita, faringita și laringita. Prima dintre acestea, amigdalita este o inflamație de origine infecțioasă (virală sau bacteriană) a amigdalelor, care debutează cu senzație de usturime în gât, apoi apare durerea la înghițire, iar uneori durerile iradiază spre urechi. Acestea pot fi însoțite de febră, stare de oboseală, tuse, mărirea ganglionilor, vărsături. Amigdalita bacteriană este foarte frecventă în rândul copiilor.





La rândul ei, faringita este inflamația faringelui şi una dintre cele mai comune afecțiuni din sfera ORL, care poate afecta pe oricine, adulți sau copii. Ea se manifestă prin dureri în gât, febră, dificultăți la înghițire, dureri la nivelul urechilor. Deseori, ganglionii limfatici ai gâtului sunt umflați. Faringita poate fi însoțită de otită acută, sinuzită sau bronșită acută. Cel mai frecvent este de origine virală, iar la copii, se dezvoltă mai ales în partea superioară a faringelui (rino-faringe). Rino-faringita acută este cea mai frecventă boală a copilăriei. Apoi, laringita reprezintă inflamația laringelui și a corzilor vocale, boala manifestându-se prin răgușeală și dureri în gât, asociate cu tuse seacă, nas înfundat, dificultăți respiratorii. Cazurile de laringită sunt foarte frecvente în perioada rece şi de cele mai multe ori sunt provocate de virusuri, dar pot fi și bacteriene.





Cum vă ajută remediile naturale? Există trei uleiuri din plante medicinale care se dovedesc de mare ajutor pentru calmarea durerilor în gât, dar și pentru stimularea sistemului imunitar. Administrate împreună, sub formă de spray, uleiurile de gălbenele, de cătină și de bergamotă acționează astfel: protejează și umidifică mucoasa respiratorie, stimulează imunitatea și vă ajută să învingeţi virusurile și bacteriile. În acelaşi timp, diminuează inflamația și îndepărtează durerea de gât. Uleiul de gălbenele, în schimb, are efect antiinflamator și acțiune antialergică, deci reduce durerea, oprește răspândirea infecției, reduce mâncărimea, îndepărtează disconfortul la înghițire și accelerează procesul de vindecare. Ultimul, uleiul de cătină are efect antibacterian și antiinflamator şi stimulează procesul de regenerare. Acesta acționează asupra bacteriilor, reduce durerea și răspândirea infecției, reduce edemul, senzația de mâncărime, îndepărtează disconfortul la înghițire.





Din păcate, în această perioadă a anului, oamenii se pot confrunta cu zeci de virusuri responsabile de infecții respiratorii, suferințele de sezon fiind, astfel, inevitabile. Cele mai frecvente dintre acestea sunt durerile în gât, pentru că majoritatea virusurilor se cantonează la nivelul amigdalelor, faringelui sau laringelui. Tocmai de aceea, plantele medicinale sunt de un real ajutor în aceste cazuri. Astfel, gălbenelele, cătina, bergamota, precum și propolisul sunt considerate un fel de anestezice naturale care calmează rapid durerile în gât.