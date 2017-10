Durerile de stomac vă spun de ce boală suferiţi (II)

Durerile de stomac vă spun de ce boală suferiți (II)

Simțiți o arsură la nivelul stomacului, o jenă în capul pieptului sau o crampă intensă - sub orice formă ar fi, durerile abdominale creează disconfort. Dacă durerile apar sporadic, este probabil să fie cauzate de o indigestie sau să fie determinate de factori externi, precum stresul și oboseala. Dacă, însă, persistă, este motiv de îngrijorare și semn clar de boală. În ediția trecută, menționam că durerile resimțite la nivelul abdomenului, catalogate de multă lume drept „dureri de stomac” pot avea cauze dintre cele mai diverse: de la consumul a prea multe lichide, până la afecțiuni precum pancreatită, diverticulită sau obstrucție intestinală. În această ediție vă prezentăm alte afecțiuni pentru care durerile de stomac sunt un simptom. Din păcate, după cum ne-au spus medicii, un simptom de cele mai multe ori ignorat. Motivul: oamenii se obișnuiesc cu disconfortul dat de aceste dureri abdominale, astfel că ajung să nu le mai bage în seamă. Trebuie reținut însă că durerile pot semnala dezvoltarea unei boli, posibil a unei boli grave. Gastrită Durerile de stomac pot fi resimțite în cazul unei gastrite - inflamația mucoasei stomacale. Afecțiunea este cauzată de consumul excesiv de alcool, de ingerarea îndelungată de medicamente antiinflamatoare (precum aspirina sau ibuprofenul) etc. Pe lângă dureri, boala mai este semnalată și de balonare, lipsa apetitului alimentar, indigestii frecvente, greață și vărsături. Pentru a preveni gastrita, este suficient să aveți un regim alimentar sănătos, cu mese la intervale regulate, să evitați excesul de medicamente și de alcool și să nu fumați. Ulcer gastric Dacă durerea poate fi asemănată cu o arsură puternică, are o intensitate crescută seara și atunci când stomacul este gol și este însoțită și de o senzație de greață, este posibil să suferiți de ulcer gastric. Alte simptome sunt vărsăturile cu sânge, creșterea sau scăderea apetitului alimentar și scăderea în greutate, în mod inexplicabil. Gastroenterită Afecțiune care provoacă iritarea și inflamarea intestinului, gastroen-terita se manifestă prin greață, vărsături, diaree, febră și crampe abdominale groaznice. Cea mai comună cauză a afecțiunii este infecția virală. Sunt însă situații când poate fi dată și de bacterii și paraziți. De multe ori, gastroenterita este confundată cu toxiinfecția alimentară. Poate fi prevenită, spun medicii, dacă mâinile sunt menținute curate și dacă alimentele sunt ținute în condiții corespunzătoare. Hernia hiatală Această afecțiune apare atunci când o porțiune a stomacului pătrunde în diafragmă și este însoțită de greață, arsuri stomacale ce iradiază spre piept. Este mai frecventă în cazul persoanelor obeze, a gravidelor și a celor în vârstă de peste 50 de ani. Alți factori de risc sunt constipația, anomaliile congenitale, fumatul și abuzul de droguri. Dacă nu este depistată la timp, afecțiunea necesită intervenție chirurgicală. Cancerul gastric O simplă durere de stomac poate semnala debutul unui cancer gastric. Această boală apare în celulele mucoasei gastrice și, pe măsură ce evoluează, invadează peretele stomacal în profunzime. Simptomele sunt disconfortul la nivelul abdomenului, indigestii frecvente, dificultăți la înghițire, scăderi în greutate și balonarea. Durerile resimțite la nivelul abdomenului mai pot fi cauzate și de rupturile de splină, de anevrismul aortic, de colonul perforat, de afecțiunile renale sau pneumonie.