Durerile de stomac vă spun de ce boală suferiţi (I)

Dacă știți să le „citiți“

Durerile de stomac vă spun de ce boală suferiți (I)

Oricine a resimțit, cel puțin o dată, dureri de stomac. Motivele pentru care apar aceste dureri sunt diverse: o masă copioasă, o intoleranță alimentară sau o indigestie. Ar putea însă să reprezinte un motiv serios de îngrijorare, dacă sunt însoțite și de alte simptome. Durerile de stomac apar urmare a unor disfuncții ale organului, cel mai adesea din cauza afectării mucoasei gastrice. Factorii care duc la iritarea mucoasei sunt dintre cei mai diverși: stresul, oboseala, stările frecvente de enervare. De cele mai multe ori însă, alimentația are un cuvânt greu de spus. Astfel de dureri resimt persoanele care nu au program bine pus la punct al meselor, care servesc mese copioase, de obicei seara. La fel, vor simți un disconfort și cele care mănâncă repede, fără o masticație corectă a alimentelor. „Consumul unei cantități de alimente mai mare decât poate digera organismul provoacă o senzație de oboseală și nevoia de somn. Acest obicei, somnul de după masă, este în multe situații responsabil de durerea de stomac. Supraalimentarea, dieta nesănătoasă și somnul după masă afectează procesul digestiv, ducând la numeroase probleme de sănătate”, se menționează pe pagina de informare medicală sfatulmedicului.ro. Prea multe lichide V-ați gândit vreodată că sfatul doctorilor de a consuma cât mai multe lichide v-ar putea dăuna? Ei bine, efectul este nefast pentru organism și apar durerile de stomac dacă lichidele sunt consumate în timpul sau imediat după servirea mesei. „Problemele gastrice pot fi cauzate de consumul abundent de lichide, care diluează sucul gastric. O concentrație adecvată de acid ajută la uciderea bacteriilor nesănătoase și a fungilor din alimente și menține sănătatea sistemului digestiv. Prin diluarea acidului gastric se încetinește procesul de digestie, iar bacteriile supraviețuiesc, cauzând în multe situații diaree”, se arată pe pagina menționată. Pancreatită Cauza durerii poate fi și o afecțiune. Dacă resimțiți o durere severă în partea superioară a abdomenului, imediat după ce ați servit masa, sau care persistă mai bine de șase ore după o masă îmbelșugată, de vină poate fi o pancreatită (boala „greșelilor în alimentație”, cum este denumită, pancreatita reprezintă inflamația pancreasului, urmare a unei diete dezechilibrate sau a consumului de alcool). Această boală este caracterizată de dureri violente, care pornesc din partea superioară a abdomenului și iradiază spre lateral, inclusiv în zona spatelui, de transpirație, balonări, grețuri și diaree. Atenție! Pancreatita netratată poate evolua spre icter și cancer pancreatic. Diverticulita Crampele severe, resimțite în partea inferioară stângă a abdo-menului, reprezintă un simptom al diverticulitei. Diverticulul este o „pungă” ce se ormează de-a lungul peretelui intestinului gros, fiind favorizată de o alimentație săracă în fibre. Atunci când acesta este inflamat sau infectat, apar durerile. Alte simptome sunt: greața, balonarea, flatulența, scăderea apetitului alimentar. Atacurile ușoare de diverticulită se pot vindeca fără tratament, dar cu o alimentație corectă. Obstrucția intestinală Durerile stomacale scurte și ascuțite, care apar imediat după ce mâncați și se localizează în jurul ombilicului, pot fi un simptom pentru obstrucția intestinală. Afecțiunea apare la blocarea parțială sau completă a intestinului. În cazurile severe, obstrucția întrerupe alimentarea cu sânge a intestinului și necesită tratament de urgență. Obstrucția intestinală apare din cauza altor afecțiuni, precum herniile, cancerul, diverticulita etc. Intoleranța alimentară Persoanele cu hipersensibilitate la alimente sau cu intoleranță resimt disconfort când consumă produsele „interzise”. Motivul: sistemul digestiv nu are capacitatea de a produce suficiente enzime pentru a digera respectivele alimente. Crampele stomacale sunt însoțite, în cazul intoleranței alimentare, de diaree, dureri de cap, greață și vomă. Cele mai comune forme de intoleranță alimentară sunt la lactoză, la gluten (în timp, duce la boala celiacă), la fructoză (afecțiune genetică rară), la alcool. În ediția de mâine a cotidianului „Cuget Liber” vă vom prezenta și alte boli pentru care durerile abdominale reprezintă un simptom.