Durerile de spate şi ameţelile pot semnala spondiloza cervicală

Durerile de spate și amețelile pot semnala spondiloza cervicală

Spondiloza este o afecțiune dege-nerativă a coloanei și constă în depuneri de calciu la nivelul marginilor pla-tourilor discale sau în jurul articulațiilor. Aceste depuneri creează formațiuni cunoscute sub denumirea de „ciocuri de papagal". Prezenta lor dă dureri cumplite de spate deoarece creează dificultăți în irigarea cu sânge a măduvei. Primele simptome constau în dureri și amorțeli în mâini, uneori scăderea forței musculare a membrelor. Pe de altă parte, în regiunea cervicală există în corpii vertebrali laterali un canal prin care trec arterele vertebrale care duc sânge la creierul mic. Medicii spun că dacă acestea sunt comprimate, se reduce cantitatea de sânge care irigă creierul mic. Astfel poate apărea o lipsă de sânge a trunchiului cerebral și a cerebelului. Aceasta se manifestă prin dureri de cap în regiunea occipitală, amețeli și tulburări de mers. Tratamentul este unul conservator, de regulă, balneofizioterapic care se aplică pe o perioadă lungă. Pentru a nu se ajunge, totuși, la această afecțiune, oamenii trebuie să evite pozițiile îndelungate cu capul în aceeași poziție. În cazul în care profesia le impune o asemenea poziție, este bine să execute periodic mișcări de redresare fără a întrerupe activitatea profesională. De asemenea, cei predispuși la această afecțiune trebuie să se odihnească fără a sprijini capul pe perne înalte, folosind doar un sul introdus sub ceafă. În altă ordine de idei, specialiștii susțin că este indicat să se execute, zilnic, mișcări de rotație a capului până la dispariția durerilor musculare și nevralgice. Totodată, ei precizează că apariția spondilozei poate fi prevenită dacă se combat zilnic cu perseverență pozițiile vicioase ale coloanei, începând din adolescență.