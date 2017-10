Durerile de gât pot fi vindecate cu vin

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Vinul, ale cărui proprietăți curative au fost dovedite deja în afecțiunile inimii sau în diferite forme de cancer, ar putea fi utilizat și pentru pentru tratarea durerilor de gât sau a cariilor dentare, potrivit unui studiu citat de Daily Mail. Potrivit celor de la Daily Mail proprietățile antibacteriene ale vinului sunt cunoscute de secole dar până de curând nu s-au făcut studii care să dovedească eficiența acestuia împotriva bacteriilor prezente în cavitatea bucală. Profesorul Gabriella Gazzani de la Universitatea Pavia a demonstrat însă că faimoasa băutură are capacitatea de a bloca dezvoltarea diferitelor bacterii prezente în cavitatea bucală. Mai mulți oameni de știință au anunțat că testele sunt acum în desfășurare pentru că cercetătorii vor să verifice în ce măsură vinul are efect asupra afecțiunilor respiratorii. Aceste concluzii legate de beneficiile consumului de vin au apărut la doar câteva săptămâni după ce oamenii de știință din Suedia au descoperit că alcoolul înjumătățește riscul de dezvoltare a artritei reumatoide, fapt verificat în cazul băutorilor moderați, adică acele persoane care consumă într-o săptămână până la zece pahare cu vin.