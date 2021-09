Durerile de burtă trădează, câteodată, multe alte afecţiuni

Durerea de stomac este uşoară şi apare imediat după masă ori în situaţii stresante. Alte simptome sunt greaţa şi vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, indigestia şi balonarea. Potrivit dr. Laura Mirea, dacă vă confruntaţi deja cu un ulcer, durerea de stomac este intensă, de obicei ca o arsură. În ulcerul duodenal, apare la 1-3 ore după masă, iar în cel gastric este mai uşoară. Printre simptome se află: vărsături cu sânge, modificarea apetitului alimentar sau scăderea bruscă în greutate. Cele mai frecvente cauze sunt tutunul, alcoolul, stresul şi tratamentul cu analgezice.





În alte cazuri, bolnavul are de-a face cu calculii biliari, prezenţa acestora fiind semnalată prin durere ascuţită care porneşte din capul pieptului şi coboară spre partea dreaptă, sub coaste. Durerea se poate agrava după masă. De precizat că aceste formaţiuni apar ca urmare a unei diete bogate în grăsimi sau a disfuncţiei vezicii biliare. Dacă suferiţi de reflux gastroesofagian, în cazul acestei boli, apar dureri sau arsuri sub stern, care se amplifică după masă sau în poziţia culcat.





Mare atenţie! Netratată, afecţiunea poate duce la o esofagită de reflux. De asemenea, în caz de colon iritabil, durerea poate fi însoţită de balonare. Apoi, există durerea hepatică, localizată sub coaste, în partea dreaptă, ce poate fi însoţită de scădere în greutate şi edeme ale membrelor inferioare, iar pentru diagnostic sunt recomandate teste hepatice.





De regulă, durerea de burtă trădează o esofagită, gastrită, ulcer gastric sau duodenal. În acest caz, ea e declanşată de condimente, de stres, dar şi de crudităţi, de alcool, dulciuri şi mâncăruri de tip fast-food. Până ajungeţi la medic este bine, însă, să ştiţi că aceasta poate fi calmată de lapte sau medicamente care scad aciditatea gastrică. Înainte de toate, este important să recunoaşteţi primele semne ale bolii şi să mergeţi urgent la medic.