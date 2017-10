Durerile abdominale - când trebuie să avem motive de îngrijorare

Durerile abdominale însoțite de greață și vărsături pot avea cauze multiple și pot trece de la sine după o perioadă de odihnă și regim alimentar. Când, însă, acestea apar brusc, localizat, sunt foarte puternice și persistă o perioadă mai mare de timp,ascund un diagnostic mult mai complex.Atunci când exagerăm cu alimentația și consumăm mâncăruri greu digerabile, când nu avem mese ordonate sau mâncăm haotic, organismul nostru poate reacționa. Primul afectat este sistemul digestiv, motiv pentru care apar durerile sau stările de greață. Pe de altă parte, durerile abdominale pot ascunde afecțiuni mult mai grave și care, uneori, necesită chiar spitalizare.„Cele mai frecvente cauze ale durerii abdominale sunt: colica biliară, ulcerul gastroduodenal și pancreatita acută. Cea mai frecventă, colica biliară poate fi determinată de litiaza biliară (calculi biliari) și de colecistita acută. Debutul unei colici biliare este în general brusc, precipitat de o masă copioasă. Durerea este localizată în hipocondrul drept și epigastru, cu iradiere în aria inter-scapulară, umărul drept și omoplatul drept. Intensitatea durerii este mare la debut și scade treptat în 1-4 ore, iar caracterul este colicativ. Frecvent, durerea se însoțește de greață și vărsături. Colica biliară cedează la administrarea de antispastice (ex. Nospa) și antialgice (ex. Algocalmin).Febra și frisoanele apar în cazul instalării colecistitei acute (inflamație acută a peretelui veziculei biliare cu distensie a colecistului), în acest caz intensitatea durerii crescând progresiv. Cazurile de colecistită acută necesită întotdeauna spitalizare”, a explicat dr. Eugen Dumitru, medic primar gastroenterolog în cadrul Centrului medical de gastroenterologie, hepatologie și endoscopie digestivă Gastromond.Alcoolul și medicamentele, cei mai mari dușmaniCel mai frecvent, pancreatita acută este determinată de un abuz de alcool, dar poate fi cauzată și de afecțiuni ale tractului biliar (calculi biliari) sau poate apărea după intervenții chirurgicale abdominale. Pancreatita acută are ca principal simptom durerea abdominală de obicei brusc instalată, constantă, sfredelitoare, localizată în etajul abdominal superior (epigastru, hipocondrul stâng), cu iradiere posterioară, însoțită de greață, vărsături, distensie abdominală. Pancreatita acută necesită consult medical și supraveghere medicală, deoarece în formele severe apar complicații care pot duce la deces.Ulcerul gastroduodenal se caracterizează prin apariția durerilor localizate în epigastru, cu caracter de presiune, plenitudine, arsură sau eroziune, cu iradiere în spate sau periombilical. În cazul ulce-rului duodenal durerile sunt însoțite de greață și senzație de foame și apar la 90-180 de minute după masă, fiind calmate de ingestia de alimente sau antia-cide. În ulcerul gastric durerile sunt accentuate de consumul de alimente și pot fi asociate cu greață, vărsături, anorexie.Ecografia trans-abdominală este explorarea imagistică tradițională de diagnostic în cazul litiazei biliare, colecistitei sau pancreatitei acute, iar endoscopia digestivă superioară reprezintă metoda de diagnostic în cazul ulcerelor gastrice sau duodenale.Centrul Medical vă oferă posibilitatea de investigație prin ecografie pentru decelarea litiazei biliare și a afecțiunilor pancreatice și totodată prin endoscopie digestivă superioară pentru depistarea ulcerelor gastrice și duodenale, tratamentul acestor afecțiuni urmând a fi instituit și monitorizat de către echipa de medici gastroenterologi ai centrului.