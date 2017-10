Durerea toracică semnalează afecţiuni cardiovasculare, pulmonare, gastrointestinale şi chiar tulburări emoţionale

1

durere in spate in zoma inim

buna ziua ,din nefericire de doua zile am o durere persistenta in spate care ma apasa in zona inimi ...desi am loat un antiinflamator durerea tot persista ...cand stau intinsa in pat nu pot respira si imi bate ff rau inima ....Va rog poate sa-mi spuna si mie cineva ...din ce cauza e sau ce poate prevede durerile in spate in zona inimii.....Va Multumesc